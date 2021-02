Pandemien har avslørt den knallharde klassekampen som pågår i Norge

Bortimot null personer med bostedsadresse Bergen er blitt smittet av koronaviruset de siste dagene.

Altfor mange arbeidsgivere sniker seg unna norske lønns- og arbeidsforhold, mener Sandra Lillebø. Foto: Alice Bratshaug (arkiv)

Sandra Lillebø Forfatter, Bergen

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Mer og mer tyder altså på at nedstengningen vi ser i Vestland, med stengte butikker, restauranter og treningssentre, samt avlyste kulturarrangementer og festivaler, har som årsak noen få arbeidskjøperes behov for billig arbeidskraft – samtidig som 200.000 mennesker i dette landet går uten arbeid.

Spørsmålet vi små stille oss nå, er hvorfor vi har gjort oss så avhengige av utenlandsk arbeidskraft, og noen mener at «Arbeidsinnvandrerne tar jobbene nordmenn ikke vil ha», slik det står å lese i Klassekampen 8. februar.

Pardon my french, men dette er oppspinn. For drøye 20 år siden jobbet jeg selv en makrell- og sildesesong i fiskeindustrien, og de fleste av mine kollegaer var lokalt ansatte unge mennesker som ikke var redde for å bli oppringt klokken syv om morgenen, og deretter stille på jobb en halv time senere, klare for atten timers lossearbeid.

Også dagens arbeidende ungdommer vil gjerne ha jobb, men får det ikke alltid. Butikkjobber får gjerne flere hundre søkere, og dersom man våger å satse på en fagutdannelse, er det slett ikke sikkert at en lærlingplass vil være å oppdrive.

Les også Vigdis Vestvik: «Kompetent og fleksibel arbeidskraft, må den virkelig hentes utenfra?»

Problemet er ikke at nordmenn ikke vil jobbe, det er at arbeidsgiverne vil snike seg unna de lønns- og arbeidsvilkårene et veldrevet samfunn krever, for å høyne sin egen profitt.

Hvis det er noe denne pandemien har avslørt, er det at det føres en knallhard klassekamp ovenfra, fra arbeidskjøperne mot vanlige arbeidsfolk, med solid og pålitelig støtte fra høyreregjeringen.

Og, ja: Som kulturarbeider blir jeg ekstra rasende fordi mine egne inntekter har blitt kuttet med motorsag som følge av tiltakene denne uken. Og det hjelper ikke at jeg ikke engang får lov til å ta sinnet ut gjennom vektene på Sats.