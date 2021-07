Det offentlege har også eit tilbod om ammehjelp

Amming er vanskeleg, og vi arbeidar for at barseltida skal bli ei god oppleving.

Hallvard Reigstad, seksjonsoverlege ved Barne- og ungdomsklinikken. Foto: Marita Aarekol (arkiv)

Hallvard Reigstad Seksjonsoverlege, Barne- og ungdomsklinikken

Kommentator i BT, Gerd Margrete Tjeldflåt, skriv 26. juni om dei problema ho hadde med å amme det andre barnet sitt.

Ho rosar samtidig Ammehjelpen, som gir hjelp til mange ammande mødrer, men meiner at «det er absurd at nybakte mødrer blir vist til frivillige, ufaglærte for å få ammehjelp, når dei prøver å søke kontakt i det offentlege helsevesenet».

Eg er einig med Tjeldflåt at amming er bra, men eg synest ikkje det er absurd at Ammehjelpen er og skal vere ein viktig institusjon for å hjelpe nybakte mødrer med amming. Tvert om trur eg likekvinneprinsippet er viktig for å hjelpe i for mange ein ny og ukjent kvardag.

Men det finst faktisk også eit godt offentleg tilbod: Kvinneklinikken ved Haukeland Universitetssykehus har ammepoliklinikk og tar mot kvinner og born med ammeutfordringar.

Barne- og ungdomsklinikken har òg ein nyfødtpoliklinikk med ammeveiledarar, der vi kvar veke tar mot opptil ti born med utfordringar rundt ernæringa, ikkje berre frå nærområdet, men heile nedslagsfeltet vårt.

Det finst også ei Nasjonal kompetansetjeneste for amming som har mange gode råd om amming og ammeproblem. Så kan ein beklage at det blir gitt mange dårlege råd, og at mange råd og ein del behandling heilt manglar vitskapeleg belegg. Når til dømes manuellterapeutar og kiropraktorar behandlar nyfødde for å lette amminga, er dette heilt utan vitskapeleg belegg.

Dessverre står også ei gruppe under Nasjonal kompetanstjeneste for amming bak ein brosjyre om behandling av det dei kallar stramt tungeband – der delar av behandlinga dei anbefaler er utan god vitskapeleg dokumentasjon.

I ein parentes skal det nemnast at vi også ved Barne- og ungdomsklinikken kutter ein del korte tungeband, men på indikasjonar som er i tråd med det beste vi har funne av internasjonale anbefalingar. Ved Barne- og ungdomsklinikken tar vi også mot mødrer og born med utfordringar rundt ernæringa med få dagars ventetid.

Vi arbeider for at både Kvinneklinikken og Barne- og ungdomsklinikken skal gje så godt dokumenterte råd som mogeleg, og for at barseltida skal bli ei god oppleving for mødrer og born.