Vi vil fortsette å arbeide iherdig med både pilotprosjektet og ny forskrift for å få bedre kontroll.

Stortinget kan ikke detaljstyre hva som er kommunenes reguleringsrom for elsparkesykler, skriver Thor Haakon Bakke (MDG). Foto: Jannica Luoto (arkiv)

Thor Haakon Bakke Byråd for klima, miljø og byutvikling (MDG)

Selv om ett selskap nekter å bidra til en ansvarlig utleie av el-løperhjul også denne sommeren, spiller heldigvis de andre selskapene på lag. Det er bra for forholdene på fortauene, samtidig som vi tar nye skritt for å sikre trygge og hyggelige gater.

Vi får stadig meldinger om skader og uvettig bruk av el-løperhjulene. Mange føler seg ikke lenger trygge på fortauene. Slik kan vi ikke ha det i byen vår. Så langt har kommunens eneste måte å regulere dette på vært gjennom vårt pilotprosjekt for el-løperhjul. Kun ett selskap, Ryde, nekter å være med.

Vårt mål med pilotprosjekt er å sørge for at man kan gå trygt på gaten. Når selskap er med i pilotprosjektet, kan vi gjennom et datasystem se hvor alle el-løperhjulene står parkert, eller om de er i bruk. På den måten blir parkeringene bedre.

Vi får også flere muligheter til å regulere bruken, til det beste for alle bergenserne. Vi har noen saktekjøringssoner, som i Olav Kyrres gate, der maks hastighet er 10 km/t. I tillegg har vi forbudssoner, som på Bergen havns anlegg.

Rundt bybanestoppene er man hindret fra å parkere, og i sentrum er det også avsatt egne parkeringssoner som hindrer folk i å avslutte turen utenfor de oppmerkede parkeringsplassene. For å hindre ulykker jobber vi også med hva som kan gjøres på nettene.

Gjennom appen «Feilparkering» kan alle kan melde inn feilparkerte el-løperhjul, noe som har fungert godt. Rundt 50 prosent av tilbakemeldingene har gått på selskapet Ryde.

Planen var også at man skulle begynne med gategrunnsleie, slik at det vil lønne seg å flytte løperhjulene fra områder med høyt press til områder med lavere press, eller til områder der kommunen ønsker et tilbud. Slik hindrer vi en opphopning av løperhjul enkelte steder og sprer tilbudet.

Man kan kreve lav leie for god parkeringspraksis og høy for dårlige parkeringer. På tross av at Stortinget ikke ønsker dette, var alle aktørene utenom Ryde klare for å fortsette å prøve dette utover i 2022 for innbyggernes beste.

Ryde vil ikke forholde seg til de samme reglene som de andre. Det er jo litt snodig at pilotprosjektet er så utfordrende for dem, men ikke for de fem andre aktørene som deltar.

For deltakerne i piloten blir det vanskelig når én aktør nekter å spille på lag. Jeg forstår at dette er en vanskelig situasjon for dem, og jeg har stor respekt for at de likevel velger å fortsette i prosjektet, for innbyggernes beste. De ønsker seg blant annet flere parkeringssoner i sentrum, og det jobber vi nå med å få til.

Denne sommeren vil vi fortsette å arbeide iherdig med både pilotprosjektet og ny forskrift for å få bedre kontroll.

Så vil tiden vise om Ryde vil forholde seg til denne, eller om de nekter på nytt, og om storting og regjering vil bidra til å i større grad rydde opp i utleiemarkedet.

Den enkleste og beste måten er fremdeles å gjøre det krystallklart at kommunen kan regulere på rimelig vis, uten at Stortinget detaljstyrer hva som er innafor og utenfor.