«Blackface»-debatten er helt unødvendig, spør du meg

Det er ingen skam å snu.

«Jeg håper vi kan la dette ligge nå», skriver Malin Ali om oppstyret rundt TVNorge-serien Nissene over skog og hei. Foto: Privat

Malin Ali Kristiansand

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Julekalenderen Nissene over skog og hei ble fjernet etter kritikk av det noen mener er «blackface» i serien. Nå snur TVNorge, og legger serien tilbake på Dplay.

Ingen skam å snu. Det skulle bare mangle, serien har blitt vist på tv-skjermene siden 2011 og ingen har sagt at de føler seg krenket før nå? Denne «blackface» debatten som vi har hatt gående er helt unødvendig, spør du meg.

Ansvarlig redaktør TVNorge, Espen Skodland skriver i en kronikk i VG at de har tatt lærdom, og at de nå blant annet gjør oppmerksom på at enkeltelementer i serien kan fremstå utdatert og oppleves støtende.

Humorserien Nissene over skog og hei handler ikke om slaverihistorie eller sverting av svarte mennesker, så jeg har vanskelig med å se hvordan Eckbos karakter kan sees i en «blackface»-tradisjon. Blackface handler om en bestemt periode i amerikansk historie, og en bestemt uttrykksform.

Humorserien på TV Norge er langt fra den settingen, og Espen Eckbos karakter er ikke en rasistisk fremstilling.

Espen Eckbo (bildet) sin karakter er ikke en rasistisk fremstilling, mener Malin Ali. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Det vi beveger oss mot nå er et samfunn hvor mange tolker alt i verste mening, lar seg krenke av ytringer og fremstillinger som ikke engang er ment for å krenke. Fortsetter dette hysteriet med krenkelser hit og dit, og at alt man sier og gjør blir analysert for å finne noe politisk «ukorrekt», ender vi opp med å få et ganske så trist samfunn.

Mennesker har i historien lidd under dette, det vet vi, men spørsmålet er om dette er et samfunnsproblem vi har nå?

Jeg håper vi kan la dette ligge nå, og at vi har tatt lærdom. Lærdom av å se kontekst og intensjon, før vi lar oss krenke.

For denne debatten har bare avledet oss fra å bekjempe den reelle kampen vi har mot rasisme i dag!