Bergens egenart forsvinner bak lite innbydende høyblokker. Skjer dette uten at noen bryr seg?

Bergen er fremdeles en særdeles sjarmerende by, på grunn av naturen, arkitekturen og de mange åpne plassene og parkene. Det er ikke gitt – en gang i tiden var Torgallmenningen en trafikkert gate, og Festplassen en parkeringsplass.

Nå er til og med Korskirkeallmenningen i ferd med å ta form som en attraktiv samlingsplass. Det har vi all grunn til å være fornøyd med. Men på mine vandringer litt ut av sentrum, eller nesten verre, på mine båtturer, ser jeg at Bergen stadig mister deler av sin egenart. Bergen krymper, og til tross for at både vi og turistene blir flere, blir sentrumssjarmen stadig mer komprimert. Dette bør bekymre oss.

Det man i byutvikling kaller fortetting, viser seg i praksis å være en suburbanisering. Det fylles opp med folk, men ingenting som tiltrekker seg andre enn de som bor der. By tilsvarer aktivitet, suburbia er nærhet til by. Fortetting burde innebære mer by og mindre suburbia, men det motsatte skjer.

Jeg husker at jeg som tolvåring kom hjem med Englandsbåten etter et år i utlendighet. For et syn! Jeg glemmer aldri hvor stolt jeg var. Det var sommer, Bergen var blendende vakker og jeg var hjemme. Jeg husker innseilingen, alleen i Kalfaret og de flotte husene langs veien. Litt opp i Nattlandsveien var vi i suburbia med sine kjedelige etterkrigsblokker, men greit nok. Bergen sentrum var helt vilt vakker. Sånn som man bare må ha mer av. Bergen har en fantastisk tiltrekningskraft. Sånt blir det by av. Hvis vi vil.

I sommer var jeg med seilbåten First Player sammen med turister, og selv om det ikke var min jobb, kunne jeg ikke la være å blande meg inn i guidingen. Men min iver gikk fort over til beklagelser. Jeg beklaget at vi ikke kunne se Bergen på grunn av de svære turistskipene. Jeg beklaget at det var så mange blokker i strandlinjen. Jeg prøvde å vise dem Gamle Bergen bak ny blokkbebyggelse, og viste dem, så vidt det var, antydningen av sjarmerende trehusbebyggelse på Nøstet. Alt er skjult. Vi ser det ikke fra vannet, tross vår historiske tilknytning til fjorden. Jeg skal ikke nevne Puddefjorden. Jeg kvier meg til konteinerhavnen blir enda flere grusomme leilighetskompleks.

Jeg har ikke orket å ta flere båtturer på fjorden. Jeg blir trist av det. Og turistene? De beklaget også, og lurte på hvordan det kunne være på noen som helst måte ønskelig. «Men det er jo sånn de gjør over hele verden.»

Våre politikere har lovet oss ny badestrand. Som nordmann er jeg vant til at bading foregår i naturskjønne omgivelser. Storelungeren har fått en skyline som ikke gir noen assosiasjoner til Bergen. Bebyggelsen rundt følger alle regler for fremmedgjøring. Det er i alle tenkelige toner av grått og brunt, foruten noen grelle hybelhus og en AdO Arena som er mye utskjelt for sin grimme estetikk. Stranden vil nok bli brukt på de få dagene med sol og varme, men det er synd at hele området har fått utvikle seg så fort uten noen hensyn til menneskelige behov.

Stadig flere uttaler seg kritisk om den moderne arkitekturen, som er både fremmedgjørende og uvennlig. Forskere har funnet at mennesker ser på hus som ansikter. Døren er munnen og på et strategisk sted i bygget, finner vi øynene. Derfor er det vi oppfatter disse klossene som uvennlige. De uttrykker ingenting. Det er også derfor vi elsker de små trehusene. De er litt uperfekte, som vi mennesker, de har passelig store øyne og munn, koselige detaljer og vennlige farger.

Vi burde ha råd til å bygge slikt som folk ville valgt selv. Folk tar det de får, og så flytter de videre når noe bedre dukker opp. Gode bomiljø kommer av at naboer blir kjent med hverandre. Det gjør de ikke uten fellesområder, felles aktiviteter som de sammen opplever over tid. Vi bygger for gjennomtrekk.

Forstedene med blokkbebyggelse ble til grunnet befolkningseksplosjon og dårlig råd. Nå har vi strengt tatt råd til bedre og tid til å tenke oss om. God smak trenger ikke være dyrt. Men det krever kunnskap. Vi burde ta oss tid til å se hva bergenserne egentlig vil ha, og hvilke bergensere vi egentlig ønsker velkommen. Arkitektene selv, ville de bodd livet ut i en av blokkene de selv hadde tegnet, eller følger de bare trender?

Skal vi drive med byutvikling, er det bare rett og rimelig at vi tenker gode bomiljøer, ikke bare nok boenheter. Folk skal ikke bare bo, men trives. I en av verdens fineste byer i ett av verdens lykkeligste land bør vi ha som ambisjon å sørge for at det fortsetter.

Det er nok blokker i verden. Det finnes bare én Bergen. Fortetting burde ikke bety å ødelegge den.