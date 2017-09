Oljens tidsalder er for alvor på vei til å bli utkonkurrert av de fornybare energikildene sol og vind.

Diskusjoner om oljeutvinning pågår for fullt i Norge, spesielt den om leteboring og utvinning i Lofoten og Vesterålen. Til nå har miljøaspektet preget debatten. Men like viktig er lønnsomheten. Vil vi få god nok avkastning på investeringen? Grovt sett koster det cirka 100 milliarder kroner å bygge ut et stort oljefelt. Først skal det drives seismikk, deretter utføres leteboring. Etter at siste olje er tatt ut, må brønnene stenges ned. Hva er kostnaden for å bygge ut hele Lofoten? Før vi begynner leteboring, bør vi for alvor vurdere om denne enorme investeringen kommer til å bli lønnsom. Hvordan blir oljeprisen om ti år, og de påfølgende 20 årene feltene i Lofoten skal levere olje?

Investeringene som ble gjort på 70- og 80-tallet så trygge ut den gangen. Historien viser at de ble mye mer lønnsomme enn selv de mest optimistiske hadde trodd. Verden trengte mye olje. I perioden 2011 til 2015 var oljeprisen over 100 dollar fatet – Norge hadde vunnet i lotto. Da feltene ble planlagt, kunne ingen forutsi den høye oljeprisen.

Men mye har endret seg siden den gang. De fornybare energikildene har for alvor gjort sitt inntog i energimarkedet. På 80-tallet var solceller og vindmøller noe man brukte til å lade 12V-batteriet på hytten. I dag er solceller og vindkraft store, viktige industrier med flere hundre tusen arbeidsplasser og omsetning i milliardklassen. Fornybar energi er blitt en viktig bidragsyter i strømnettene rundt om i verden.

En studie fra Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change viser at andelen solstrøm i verden vil ligge mellom 30 og 50 prosent i 2050, til tross for økende strømforbruk som følge av at stadig flere landsbyer i u-land får strøm. For vindkraft er tallene enda større. Kina installerte flest vindkraftverk, samme land som forårsaket den høye oljeprisen for ti år siden. Ytelsen per vindkraftverk går opp, prisen per kWh går ned.

En annen trussel mot oljeprisen er utviklingen av elektriske biler. Kina har store problemer med luftforurensing i byene, og satser stort på bruk av elbiler. Bilfabrikanter som ønsker å selge biler på det kinesiske markedet, må selge minst 8 prosent elektriske biler i 2018. I 2020 stiger kvoten til 12 prosent. Med det enorme markedet Kina utgjør, vil markedet for elektriske biler vokse raskt. Samtidig spår BMW-sjefen at i 2025 vil elbiler være like rimelig å produsere som biler drevet av bensin eller diesel. Mens stadig strengere miljøkrav gjør det dyrere å produsere vanlige biler, gjør fallende batteripriser det billigere å produsere elbiler.

En til utvikling er innen såkalte microgrids – små, lokale strømnett. Ideen er å koble regioner fra det offentlige strømnettet, og produsere all strømmen lokalt ved hjelp av fornybare kilder. I den tyske landsbyen Wildpoldsried har dette vært prøvd ut i praksis. I 2017 er verden på full vei mot en fornybar energiforsyning. Dersom utviklingen fortsetter i samme tempo, vil størstedelen av produsert elektrisitet komme fra fornybare kilder før det har gått 20 år. Verdens oljeforbruk vil synke.

Dersom flere oljeproduserende land tror at oljealderen nærmer seg slutten, er det stor fare for at markedet blir oversvømmet av olje. I så fall vil oljeprisen synke til et nivå som ligger langt under det som gjør oljefelt i Lofoten lønnsomme. Mitt råd er derfor å gjøre en grundig analyse før investeringsbeslutningen tas, der den raske utviklingen innen fornybare energikilder får avgjørende betydning. Mest sannsynlig bør man la Lofoten-oljen bli liggende – det er veldig sannsynlig at oljeinvesteringen blir et tapsprosjekt. Invester heller 100 milliarder kroner i noe annet. Et fornuftig veinett vil kunne gi høyere avkastning enn oljeutbygging i Lofoten.

Og til de ansatte i norsk leverandørindustri for oljeindustrien: Omstill dere. Sats på offshore vindkraft. Her er fremtiden. Oljens tidsalder er for alvor på vei til å bli utkonkurrert av de fornybare energikildene sol og vind.