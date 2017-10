Når Uber trekker seg ut av landet, sender de et klart signal som Solberg-regjeringen burde plukket opp for lenge siden.

Uber har operert i flere år i hovedstaden, og er nå blitt det foretrukne alternativet for flertallet av Oslo-innbyggerne. Bergen og resten av landet har ikke fått denne muligheten. Likevel har det vært uavklart om Uber faktisk er lovlig. Delingsøkonomien utfordrer dagens regelverk for persontransport.

Dette gir oss én utfordring og én mulighet. I stedet for å finne en løsning, har saken blitt liggende for lenge hos politikerne uten en avklaring. Resultatet er kaos, der kun én aktør får lov til å holde på lovlig. Forbrukerne benytter seg av tjenesten, men ingen vet hva som skjer. Plutselig slår politiet til og 194 sjåfører har blitt anmeldt, med 94 førerkort og 11,2 millioner kroner inndratt.

Delingsøkonomi

Når ESA sier at løyveordningen strider med EØS-avtalen, kommer det heller ingen overordnet reaksjon fra regjeringen. Høyre er det eneste partiet som klart sier ja til EU-medlemskap, og er den største forsvareren av EØS-avtalen. Hvis vi skal være teknologioptimister, har vi ikke akkurat hoppet på muligheten når den er blitt gitt oss.

Høyre har vært partiet som har snakket varmest om fremtidens delingsøkonomi. Dessverre har det kun blitt med ordene de siste fire årene. Det er vanskelig å forstå at nye måter å tjene penger på – og noe som skaper arbeidsplasser – skal være et problem. European Parliamentary Research Service har estimert at delingsøkonomien har potensial for å øke EUs samlede bruttonasjonalprodukt med 572 milliarder euro årlig. Det er også miljøvennlig, og videreutvikler vi ideen om at vi låner biler som allerede eksisterer, minker vi samtidig behovet for produksjon av flere biler.

Fraværende vilje

Faglige anbefalinger har det heller ikke vært mangel på. Forbrukerrådet, NHO, konkurransetilsynet og delingsøkonomiutvalget har alle sagt sitt. Anbefalingen er klar: Å fjerne den ettertrykkelige utdaterte løyveordningen. Løsningen har vært skissert for regjeringen i lang tid, men viljen til faktisk å gjøre noe, har vært fraværende. Det er grenser for hvor lenge man skal utrede en sak når løsningen allerede er gitt.

Venstre og KrF sier i dag at de er positive til en løsning for Uber i de store byene, noe som er et gigantisk skritt i riktig retning. Uber vil også komme tilbake hvis reguleringene kommer på plass. Får regjeringen i gang en skikkelig ordning og hører på faglige råd, får vi det kanskje i Bergen også. Dette ville vært en stor glede for hele byen. Delingsøkonomi er fremtiden, noe som vil skape flere arbeidsplasser og være positivt for miljøet. Vi må være klare for å ta imot delingsøkonomien – ikke stille oss på bakbeina.