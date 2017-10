Stina vart erta fordi ho var klumsete i ballspel, mens Espen vart klassifisert som dyslektikar og plassert i spesialklasse.

Trond droppa ut av vidaregåande og vart besett av å spele dataspel på ein kjempestor skjerm. Felles for dei alle var at dei ikkje såg godt nok. Og det tok mange år før synsfeila vart oppdaga. For dei aller fleste er det berre ei brille som skal til.

I dag 12. oktober er det Verdens synsdag. Svært mange menneske i verda har dårlegare livskvalitet fordi dei ikkje får korrigert synet sitt. Men me treng ikkje gå lenger enn til eigen skulegard for å finne oppsiktsvekkjande resultat.

Norsk forsking, utført av Høgskolen i Sørøst-Norge, viser at kvart femte barn i grunnskulealder har behov for synsundersøking, og halvparten av desse barna treng hjelp, i hovudsak synshjelpemiddel som briller eller kontaktlinser.

Nedsett syn kan få store konsekvensar i skulekvardagen. Lekser og skulearbeid kan bli nesten umogeleg å gjennomføra utan å bli sliten og få hovudverk. Aktivitetar og ballspel er noko mange barn kvir seg for å vera med på, når dei stadig bommar på målet eller ikkje klarer å ta ballen. Barna sjølv skjønar ikkje at noko er gale, dei veit jo ikkje korleis det er å sjå optimalt.

Difor er det vanleg at mange barn går gjennom skuleåra utan å få hjelp. Dei kan få mange andre merkelappar av helsesøster og PP-tenesta, som urolege, dyslektikarar, og med konsentrasjonsvanskar. I verste fall droppar dei ut av skulen.

I dag er den siste synsundersøkinga av barn som vert dekka av det offentlege, 4-årskontrollen. Seinare er barna avhengige av at synsvanskane skal fangast opp av for eksempel helsesøster, lærarar eller foreldre. Nokon andre må ha mistanke om dårleg syn for at det skal bli oppdaga.

Og gjennom barneåra endrar synet seg. Dei fleste er langsynte når dei byrjar i fyrste klasse. På vidaregåande er det fleire nærsynte. Svekkja syn i skulen kan gje manglande meistring, redusert læring og sosiale problem som følgjer barna inn i vaksenlivet. Synsproblema kan også vera samansette. Barn kan ha god synsskarpheit, sjølv om dei ser dårleg. Då er det heller ikkje sikkert at helsesøster mistenkjer at noko er gale.

Optikarar møter mange barn som har gått lenge med dårleg syn. Ofte blir foreldre letta når det viser seg at det er ein synsfeil som er årsaka til at dei ikkje fungere optimalt på skulen.

Skulehelsetenesta må ta dette meir på alvor. Auka kompetanse om syn blant helsesøster og låg terskel for å tilvise skulebarn til optikar eller fastlege er viktig. Nokon gonger trengst det også vidare tilvising til utgreiing og behandling hjå augelege og/eller synspedagog. Oftast er det likevel berre ei grundig synsundersøking og ei brille som skal til, både her og i u-land.