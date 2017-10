Statsbudsjettet er ikke noen gavepakke til de mange vestlandsbedriftene.

Årets statsbudsjett er lagt frem. Med Kåre Willochs ord kan det oppsummeres i at «Nu går alt så meget bedre». Det er bedre med et statsbudsjett som er nøytralt enn et som er ekspansivt, men helst skulle jeg ønske meg et statsbudsjett som faktisk kuttet utgifter. Dette statsbudsjettet legges frem av en mindretallsregjering, uten støtte gjennom samarbeidsavtalen med KrF og Venstre. Det betyr selvfølgelig at budsjettet ikke blir vedtatt i sin nåværende form.

Oljepengebruken er dempet, noe annet ville møtt massiv kritikk. Det er også noen kutt og noen innstramminger som er verdt et pluss i boken. Jeg liker forslaget om fjerning av skatteklasse 2. Det er det mange som har prøvd på tidligere, og i Barnefamilieutvalget som jeg satt i, foreslo vi også dette, nettopp begrunnet med at flertallet av ekteparene som blir lignet i skatteklasse 2 er innvandrerfamilier med barn og at det generelt hindrer kvinnelig arbeidsdeltakelse.

For Vestlandet er det bra at NTP følges opp, men det er mer uheldig for de mange reiselivsbedriftene at momsen øker fra 10 til 12 prosent for denne bransjen. Noe får de igjen i at skatteforliket følges opp med redusert selskapsskatt og en ytterligere rabatt for aksjer. Likevel sitter de igjen med formuesskatten og høyere utbytteskatt. Derfor er ikke statsbudsjettet noen gavepakke til de mange vestlandsbedriftene, verken i reiselivsnæringen eller i de mange bedriftene som lever av maritim virksomhet og olje.

Skatteletten for gründere kunne vært et godt virkemiddel, men har endt opp i et mageplask med så mange begrensninger at for dem det virkelig gjelder, blir ordningen verdiløs. Gründerbedrifter som er ekspansive har flere enn 10 ansatte, har omsetning på mer enn 16 millioner og kan ikke være begrenset av en verdi på 30 000 per ansatt.

Likevel legger Siv Jensen (Frp) legger til grunn at det blir skapt mange arbeidsplasser neste år, men hun vil få liten hjelp fra partiene i opposisjon på Stortinget. De vil ikke kjempe for noen av vestlandsbedriftenes rammevilkår og muligheter til å skape arbeidsplasser i det private næringslivet.