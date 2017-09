Våre kollegaer ved UiB tar feil. Elektrifisering er sjølve nøkkelen til å løyse klimakrisa.

Professorane Eckhoff, Hoffman, Csernai og Vaagen frå Institutt for fysikk og teknologi ved Universitet i Bergen skriv i Bergens Tidende måndag 11. september at «full elektrifisering av Norge med vannkraftbasert elektrisk energi vil ikke gi noen global "klimagevinst"». Her tar våre kollegaer ved UiB feil. Elektrifisering er sjølve nøkkelen til å løyse klimakrisa.

I Noreg er me prisgitt ein fantastisk vasskraftressurs, som gjer at elektrisitetsproduksjonen vår er tilnærma 100 prosent fornybar. Skal Noreg nå sine klimaforpliktingar og redusere sine utslepp, må dette skje i andre sektorar enn i kraftproduksjonen.

Ein må fokusere på å kutte i dei sektorane som slepp ut mest, nemleg industri, olje- og gassutvinning og transport. Ved å elektrifisere til dømes vegtransporten, vil ein byte ut bensin og diesel med fornybar kraft. Dette vil redusere norske, og dermed globale utslepp av CO₂.

Vidare er elektriske motorar meir energieffektive enn fossildrivne motorar. Ein elektrisk bil vil til dømes bruke langt mindre energi dersom den nyttar elektrisitet framfor bensin/diesel. Elektrifisering av bilparken vil difor òg redusere det totale energiforbruket i Noreg, og bidra til klimaforpliktingane med energieffektivisering.

På verdsbasis nyttast hovudsakleg fossile energikjelder i kraftsektoren. Difor, som professorane skriv, gir elektrifisering åleine ikkje nødvendigvis store klimagevinstar. Reduksjon i kinesiske CO₂-utslepp vil krevje eit skifte til fornybare energikjelder i elektrisitetsmiksen i tillegg til elektrifiseringa. I Noreg ligg me derimot eit hestehovud framfor Kina og dei aller fleste andre land med vår tilnærma 100 prosent fornybare kraft. Då nyttar elektrifisering.

Professorane ved UiB meiner at denne påstanden er feil, og peiker heller på mogelegheita for eksport av norsk vasskraft. Dersom me erstattar kolkraft på kontinentet med norsk vasskraft, vil dette også føre til ein reduksjon i globale CO₂-utslepp. Det vil derimot ikkje bidra til våre klimaforpliktingar, men resten av Europa sine.

I tillegg til at elektrifisering vil bidra til norske klimaforpliktingar, kan Noreg òg redusere det globale utsleppet av CO₂ ved å vere eit føregangsland. Me nyttar allereie elektrisitet til langt fleire føremål enn andre land. Ved å vise verda at dette er mogeleg, korleis det er mogeleg, og kva klimagevinstar det gir, kan andre land lettare følgje etter. Den følgjande globale klimagevinsten er sjølvsagt vanskeleg å kvantifisere, men den er reell.

Å elektrifisere Noreg vil koste, men det vil også koste å leggje til rette for meir eksport av kraft til utlandet. Elektrifiseringa i Noreg er allereie godt i gong i enkelte sektorar, berre sjå på auka i talet på elbilar. Desse vert billigare og billigare, samstundes som dei får lengre og lengre rekkjevidd. Det reduserer behovet for statleg støtte og utbygging av hurtigladestasjonar. Fleire undersøkingar viser at nordmenn som oftast ladar heime og på jobben.

Elektrifiseringa av Noreg er ikkje gjort over natta. Det er ikkje realistisk å sende alle fossildrivne bilar på skraphaugen i dag.

Å byggje ut meir fornybar kraft vil gi klimagevinst anten krafta blir eksportert til utlandet eller bidrar til elektrifiseringa av Noreg. Av dei to alternativa er det derimot berre ved elektrifisering i Noreg at norske CO₂-utslepp reduserast. For å leve opp til norske klimaforpliktingar er elektrifisering naudsynt.