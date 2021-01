Vi frykter massekonkurser i Vestland

Selv nødvendige tiltak må utformes på en måte som ikke tar livsgrunnlaget fra folk.

Regjeringens somling har ført bedrifter til bristepunktet, mener Marianne Sæhle (SV). Bildet er fra regjeringens pressekonferanse 3. januar. Foto: Fredrik Hagen

Marianne Sæhle Fylkestingsrepresentant for Vestland SV

Som sykepleier er jeg enig i at vi trenger svært strenge smitteverntiltak, og at de aller fleste tiltakene regjeringen presenterer er nødvendige og ser ut til å være ganske treffsikre.

Men som medlem av næringsutvalget i Vestland fylkesting, begynner det å melde seg en gryende frykt for massekonkurs her i Vestland, på lik linje med den man opplever i Oslo.

For selv om tiltakene er nødvendige, så vi må samtidig sørge for at de blir utformet på en slik måte at de ikke tar inntektsgrunnlaget fra folk.

Når regjeringen nå må gå til det skrittet at de nærmest stenger ned hele landet, så må de også komme med krisepakker som står i forhold til dette. De kan ikke lenger si at det skal vi komme tilbake til om noen uker eller måneder. Det har vært så mye sommel nå at flere bedrifter er helt på bristepunktet.

Marianne Sæhle Foto: Privat

Allerede før jul kom det tall som viste at urovekkende mange virksomheter står i fare for konkurs. Disse tallene viste også at de statlige virkemidlene ikke omfattet mange nok, var for små eller kom for sent. Landets små og mellomstore bedrifter har forsøkt å si ifra i månedsvis om hvor kritisk situasjonen er, likevel har regjeringen så å si ignorert dem.

Å gjemme seg bak at de må komme med nye lovendringer, holder heller ikke lenger, for det er allerede utarbeidet to lover som skal gi hjemmel for tilskuddsordninger til bedrifter med stort omsetningsfall som følge av koronautbruddet.

Lovverket er derfor i stor grad allerede på plass og kan raskt tilpasses en ny midlertidig tilskuddsordning gjennom Innovasjon Norge og fylkeskommunen.

Er det noe krisepakkene har vist oss til nå, så er det at både Innovasjon Norge og fylkeskommunen kjenner næringslivet i Vestland. De kan derfor relativt raskt dele ut midlene, slik at vi kan unngå konkurser av ellers bærekraftige virksomheter.