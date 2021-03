Halvhjarta BT-leiar

Språklova gjev eit stødigare fundament for å sikre nynorsk enn det som hittil har vore mogeleg.

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja og statssekretær Gunhild Berge Stang svarer på kritikken fra BT. Foto: Ørjan Deisz/Ketil Frøland

Abid Q. Raja og Gunhild Berge Stang Kultur- og likestillingsminister og statssekretær

3. mars melder BT at Stortinget neste veke skal vedta ei ny språklov. Vi er glade for BTs dekning av språklova. Lova bør få meir merksemd i media, både i form av kritikk, men òg i form av etterretteleg formidling av regelverket og nye perspektiv på språkpolitiske verkemiddel.

BT-leiaren er halvhjarta og manglar indre samanheng. Ein opplyser om at «nynorsk er ikke bare en bygdesak» og hevdar samtidig at «en ny språklov ville vært en god anledning til å vise at regjeringen forsto Norge utenfor byene». Kritikken av enkelte forslag i språklova inneheld viktige element, men han bommar.

BT skriv: «Til nå har alle statsansatte hatt krav på seg til å kunne skrive både bokmål og nynorsk. Denne plikten blir nå vannet ut».

Dei statstilsette har også i språklova krav på seg til å bruke både bokmål og nynorsk. Skilnaden til mållova er i praksis berre at det ikkje er å rekne som eit brot på statstilsettelova å bryte regelverket. Ordet «plikt» er ute, men dette må ikkje lesast som ei svekking. Ingen statstilsette har måtta stå til rette personleg, til dømes med trekk i løn, for å bryte mållova. Det er organet som har ansvaret, slik det også er formulert i forskrifta til mållova.

Etter 40 års praktisering av mållova veit vi kva skal til: Når leiarnivået syter for å etterspørje, byggje opp og halde ved like nynorskkompetanse, blir reglane etterlevde. Språklova innfører dessutan at kravet skal gjelde tilsette i fylkeskommunen. Nynorskkompetanse frå vidaregåande blir med dette endå meir relevant. Men dersom det blir gjenteke ofte nok at no treng ikkje statstilsette bruke nynorsk meir, kan dette feste seg.

Det vil vere ei svekking av nynorsken som ikkje kan tilskrivast lova sjølv, men vrang forståing av regelverket.

BT skriv: «Da regjeringen sendte ut lovforslaget på høring, åpnet de for at fylkeskommunene kunne få nye plikter i arbeidet for å gjøre både nynorsk og bokmål synlig […] Dette tiltaket blir også stoppet av regjeringen.» Det er rett at regjeringa ikkje gjekk vidare med forslaget om å kvotefeste bruk av nynorsk.

Det som er med vidare, er at fylkeskommunane skal bruke nynorsk i skriv til enkeltadressatar og nynorskkommunar. Dagens mållov legg ingen slike plikter på fylkeskommunane. Til og med Vestland fylkeskommune kan i prinsippet skrive bokmål til ein nynorskbrukar i fylket, fordi fylkeskommunane etter mållova er likestilt med kommunar, som ikkje har plikter. Forslaget til språklov er også her ei styrking av nynorsken.

BT hevdar vidare at regjeringa har stoppa framlegg om sanksjonar. Men eit slikt framlegg har aldri vore på høyring.

Det er tolv år sidan Stortinget behandla førre språkmelding, der eit arbeid med språklov vart varsla. Fleire regjeringar har kome og gått utan noko å leggje fram. Vi er glade for fremje lova sjølve.

Språklova gjev eit stødigare fundament for å sikre nynorsk enn det som hittil har vore mogeleg. Det viktigaste er at nynorsk blir del av den heilt prinsipielle innføringa av vernet for norsk språk. Språklova vil vere ei rettesnor for korleis andre lovverk rettar inn verkemidla sine på språkområdet.