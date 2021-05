Tenk positivt? Eh ... bullshit!

Når andre ba meg om å tenke mer positivt, opplevde jeg at jeg var mislykket fordi jeg ikke fikk det til.

«For meg var det å ta inn følelsen av det å ha følelser, la mørke være mørke og smerte være smerte, en fornuftig og meningsfull øvelse», skriver Willy Marthinussen.

Willy Marthinussen

Overalt hvor jeg snur meg så lyser det mot meg: Vær positiv! Smil mer og bli lykkelig! God morgen, kjære solstråle! Du er perfekt!

Tonnevis med selvhjelpsbøker som alle har til felles at de skal få oss til å bli positive til alt som er negativt, er produsert de siste tiårene.

Jeg er en av dem som lar meg provosere av dette. Ikke fordi det er så utrolig negativt og feil å være positivt innstilt til noe, men fordi det er tider og perioder i livet der dette kun virker mot sin egen hensikt. La meg ta et eksempel. Du sier ikke til en person med tung depresjon og angst at «bare smil litt mer, og så vil alt bli bra».

Du sier ikke til en med store kroniske smerter at «bare prøv å tenke positivt, solstrålen min, så blir det bedre».

Da er risikoen for at du får en helt motsatt virkning, veldig stor.

Vi mennesker styres i stor grad av tanker, følelser og nevrologi. Vi styres av produksjon av ulike hormoner i oss og effekten av dette. Har man store smerter eller er på et mørkt sted, ja, så trenger man pokker meg ikke en som sier til en at det er bare å se seg i speilet og smile til solen fyller hjertet ditt med ubeskrivelig glede. Det er nemlig oppskriften på å utløse stresshormoner og dermed øke ubehag i kropp og sinn.

Jeg selv er en gjennomgående positiv minus person. Det betyr at jeg tillater meg å ha dårlige dager, være trist og negativ, samt tidvis forbanne verden en liten smule. Hvorfor? Jo, fordi vi mennesker også trenger å kjenne på ulike følelser. Tar vi vekk det som er en del av vårt naturlige følelsesregister, så mister vi litt av det å være et helt menneske.

Tillat deg selv å stå i ulike følelser, også negative, anbefaler innsenderen.

I dag er det et stort krav hvor enn man snur seg, om å være så utrolig rå, perfekt, sterk, positiv og så videre. Er man ikke dette, så er det lett for mange å kjenne på ulike nederlag. Målsettinger om å stadig være best, flottest, flinkest og mest mulig perfekt er en oppskrift på å ende opp med negative mønstre som går på autopilot i hodene våre. Og når man ustanselig går på ulike tap, så er det ikke rart at man sliter med den psykiske og fysiske helsen.

Men det er vel bare å smile til speilet, tenke positivt og så blir alt bra?

Tenk positivt? Eh ... bullshit, etter min mening. Hvilke grunner har man når alt er nede både fysisk og psykisk? Det er altså ikke bare å tenke positivt, så blir liksom alt bra? Nei, etter min erfaring må man begynne med å tenke nytt og annerledes.

Det å stadig føle på presset til å hele tiden måtte tenke positivt, prestere positive tanker, smile til tross for og solstråler meg her og gledesdråper der, virker for mange bare utrolig provoserende. Spesielt når man ikke ser lys i hverdagen, når man har store kroniske smerter eller er i livskriser.

Selv opplevde jeg som mange andre tidspunkt i livet som var negative og mørke. Da er det ikke lett å tenke som en solstråle. Og når andre ba meg om å tenke mer positivt, så kjente jeg virkelig på hvor mislykket jeg selv opplevde at jeg var, simpelthen fordi jeg ikke fikk det til.

Det har sjelden noe for seg å be folk tenke positivt, mener Willy Marthinussen.

Først da jeg våget å tillate ulike følelser og våge å være i endring, så skjedde det noe. Noe positivt. Og først når jeg ga blaffen i alle mål om å bare gønne på og være dryppende positiv til alt, da fikk livet mer balanse. Mer ro og tilfredshet. Og som en helt naturlig følge av dette ble også dagene mer positive, smilet satt løsere og stresset gikk drastisk ned til et akseptabelt nivå.

Positivitet til the bitter end? Bullshit!

For meg var det å ta inn følelsen av det å ha følelser, la mørke være mørke og smerte være smerte, en fornuftig og meningsfull øvelse. For meg var det å la veien være målet – uten krav til å være perfekt, rå, sterk, og positiv til enhver tid – mer naturlig positivt enn det å være tvangspositiv hele tiden. Da først ble dagene mer positive enn negative. Helt av seg selv og etablert i hjernen som et nytt og automatisert mønster.

Så tillat deg selv å ha følelser. Tillat deg selv å stå i ulike følelser, også negative. Bare vær klar over at dette ikke er unormalt, og ta grep hvis det blir vedvarende. Kjenn igjen dine negative mønstre i hjernen, aksepter dem og deretter spør deg selv om de virkelig er nyttige for deg. Det er nemlig noen ganger det er både nyttig og hensiktsmessig å være alt annet enn en positiv pluss solstråle.