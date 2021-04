Hermine og hennes like lover godt for fremtiden

Jeg er imponert.

13 år gamle Hermine Svortevik Øen får mye ros for innlegget hun hadde i BT denne uken. Foto: Geir Martin Strande (arkiv)

Steinar A. Klock Pensjonist

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Hermine Svortevik Øen (13) setter i BT 5. april ned foten og sier klart ifra, og plasserer ansvaret akkurat der det hører hjemme.

Les også Innlegget han roser: «Snakk med sønnen din!»

Far bør snakke med sønnen! Den sønnen snakker til, er en datter, en søster, noens kjæreste, en mor! Far bør realitetsorientere sin sønn. Stille sønnen til ansvar. Spørre rett ut om denne ville like om «hans kvinner» ble tiltalt slik.

«Det er bare sånn gutter er. De mener ikke noe med det.»

NEI – gutter er ikke født sånn. De er blitt sånn! De har plukket det opp i gaten!

NEI – respekt plukker man ikke opp i gaten. Respekt lærer man hjemme – eller ikke!

Hvordan snakker far til mor? Hvilket hjemmemiljø har sønn vokst opp i? Hvilken rollemodell har far vært?

Les også Glimrende innlegg av Hermine (13)!

Jeg (63) var også sønn en gang. Jeg er født av en mor, jeg er oppdratt av kvinner (mor, tanter, bestemødre og nabokjerringer), har levd med kvinner, jeg har gitt liv til en kvinne, som selv har født en ny liten «kvinne». Jeg er stolt far og bestefar.

Hele livet mitt har dreid seg rundt og med kvinner i sentrum.

Jeg kan ikke huske at jeg noen gang har tenkt at kvinner ikke kan gjøre noe jeg kan – og mer til. Og jeg har aldri forventet noe annet heller!

Hermine Svortevik Øen gjør ikke mine forventninger til skamme. Hun oppfyller dem og gir meg litt større tro på fremtiden. Jeg er imponert.

Var hun min datter, ville jeg vært like grenseløst stolt som jeg er av min egen datter.