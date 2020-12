Vi som jobber med reiseliv, blir møtt med fordommer og uvitenhet

Mange av oss har høy utdannelse og valgte et yrke med frihet og kreativitet.

Nils Krister Larsen er reiseleder, men står uten oppdrag nå under pandemien. Han mener mange har fordommer mot reiselivsnæringen og dem som jobber der. Foto: Privat

Nils Krister Larsen Arbeidsledig reiseleder

Kanskje gir det en god følelse for konsulentene, journalistene og byråkratene å si det: – Pandemien rammer de aller svakeste – de med lite utdannelse; og mest innenfor reiseliv.

Vet vi nok om hvem det er som arbeider i denne bransjen?

Jeg tror næringen i høy grad har vært møtt med fordommer og uvitenhet. Det er kanskje derfor reiselivsnæringen står svakt i Norge?

Reiselivsnæringen består gjerne av mennesker som ser muligheter der hvor andre heller søker trygghet og beskyttelse. Reiselivet kan derfor generere store verdier og skape viktige arbeidsplasser. Uten reiselivet ville verden blitt et kjedeligere sted.

Det er ikke alle som har lyst til å bli forskere eller konsulenter. Flere som kunne ha blitt det, har funnet et tilfluktssted i arbeid innenfor turistnæringen.

Jeg har jobbet som resepsjonist, turoperatør, guide og reiseleder. Betalingen har ikke vært den beste, men jeg har fått utvikle meg. Jeg kjenner mange land og snakker flere språk. Ingen dager er like og jeg lærer hele tiden noe nytt. Jeg kunne sikkert vært dosent eller noe liknende. Karakterene mine var gode nok. Jeg valgte en annen vei som ga mer mening for mitt sinnelag.

Noen av de mest kunnskapsrike og vitebegjærlige menneskene jeg kjenner, jobber i reiselivet. De er reiseledere, bussjåfører, servitører, resepsjonister, de vasker gulv, de gjør rent på hotellværelser. De har valgt reiselivet fordi de her kan føle på en type frihet som er viktig for dem.

«Noen av de mest kunnskapsrike og vitebegjærlige menneskene jeg kjenner, jobber i reiselivet», skriver Nils Krister Larsen. Guider og reiseledere snakker ofte flere språk. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Selv om man snakker flytende russisk, kinesisk og spansk (som en reiseleder jeg kjenner) så er det ikke nødvendigvis sikkert at man ønsker å befinne seg foran en gruppe plagsomme skoleelever. Kanskje er det fint å ta vaskejobben etter at man hele dagen har stått på atelieret. Kanskje er det fint med den ekstrajobben i hotellresepsjonen når man ellers sitter svært alene med sitt skrivearbeid. Jeg kjenner siviløkonomen som etter åtte års studier bestemte seg for jobb på elvecruisebåt, for kanskje var det ikke like greit med alle konfliktene på jobben?

Reiselivet er for mange muligheten til å gi seg selv det pusterommet man trenger fra et liv som kanskje ellers ville blitt uutholdelig.

Reiselivet er undervurdert som næring og derfor er de fleste aktørene underbetalt. Mange i reiselivet er inspirerte og entusiastiske mennesker. Det er mulig at de store aktørene, de som eier selskapene, hotellene, destinasjonene, er veldig opptatt av penger. Det må de kanskje være. For alle de andre, arbeiderne, de som skaper innhold og mening i produktene, handler det ofte om noe helt annet: Det handler om å yte service, dele kunnskap – være til stede i livet.

Mange i reiselivet som nå står utenfor manesjen, lengter ikke etter fast jobb i Nav. De lengter tilbake til den kreative prosessen som møter med fristilte mennesker (eller turister, som vi gjerne kaller dem) kan være.