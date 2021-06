Vi streiker for en god skole

Vi har fått litt applaus, men det er ikke nok.

«Mange sier at lærerne har andre goder, blant annet lange ferier. Det stemmer ikke», skriver innsenderen. Foto: Eirik Brekke

Berit Bakka Lærer

Jeg er i streik. Etter over 40 år i klasserommet støtter jeg kravene fullt ut. Jeg har opparbeidet mine pensjonspoeng. Men for de nye, unge lærerne, så må det et løft til for at de skal bli i skolen. Det er kjekt å jobbe med barn og ungdom, å oppleve utviklingen i løpet av skoleåret. Men det må noe mer til for å stå i yrket.

Hvordan er det for nye lærere i skolen i dag? De fleste lærerne i dag starter opp godt faglig kvalifisert med en mastergrad (fem–seks år på universitet eller høyskole). Det betyr at når de starter sitt yrkesliv i siste halvdel av 20-årene, så har de allerede opp mot 400.000 kroner i gjeld til Statens lånekasse for utdanning.

Berit Bakka Foto: Privat

Mange sier at lærerne har andre goder, blant annet lange ferier. Det stemmer ikke. Lærernes ferie er i juli. De andre «feriene» er avspasering. Lærernes ukentlige arbeidstid er 44 timer. Jeg har hørt mang en gang i festlig lag at dette ikke stemmer, men hvis du spør de som bor sammen med en lærer, så får man et annet svar. Forberedelser, etterarbeid med og uten vurderinger gjør ikke seg selv. Dette blir gjort morgen eller kveld – eller i «feriene».

Det siste året har nok mange foreldre erfart at lærerne er en faglært gruppe som klarer å undervise store grupper, mens foreldre har problem med en eller to på hjemmeskole. Vi har fått litt applaus, men det er ikke nok. De unge må ha nok til å nedbetale studielån og til å etablere seg.

Et hjertesukk til slutt, som kanskje viser at lærerne ikke blir satt nok pris på: Mange nye lærere er i 30-årene. Denne aldersgruppen er satt lengst bak i prioritering for vaksinering. De eldste lærerne har fått sin vaksine nå og en del lærere har allerede vært i flere karantener på grunn av smitte i en klasse.

Lærerne kan ikke stå bak et pleksiglass – de må gå rundt i klasserommet og veilede. Kanskje det bør vurderes å prioritere denne yrkesgruppen – vi må få beholde dem vi har.