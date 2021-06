Barn må sikres kontakt med sine besteforeldre

Mange barn i Norge fratas helt vilkårlig kontakten med besteforeldrene sine.

Synnøve Engeset Barns rett til besteforeldre

Odd Egil Nordanger Barns rett til besteforeldre

Samværsnekt for besteforeldre kan få alvorlige konsekvenser for barna, mener innsenderne. Illustrasjonsfoto: Fizkes / Shutterstock / NTB

Barnelovutvalget la 4. desember 2020 frem NOU 2020:14 Ny barnelov – Til barnets beste. Vi er mange som er skuffet.

Mange barn i Norge fratas helt vilkårlig kontakten med besteforeldrene sine. Organisasjonen Barns rett til besteforeldre har gjennom snart fire år arbeidet med dette underkommuniserte, skambelagte og hyppig forekommende samfunnsproblemet.

Mønsteret er som regel slik: Besteforeldrene har vært nære omsorgspersoner for barnebarna. Så opphører kontakten uten begrunnelse og barna opplever at den ene siden av familien deres raderes ut. I mange tilfeller anmeldes besteforeldrene og blir ilagt besøksforbud uten kontradiksjon.

Vår søsterorganisasjon i Storbritannia har dokumentert at én av syv besteforeldre nektes kontakt med sine barnebarn. Statistisk sentralbyrå oppgir at det ikke finnes tall på dette området i Norge, men basert på annen familiestatistikk kan vi legge til grunn at det gjelder svært mange barn, også her.

Synnøve Engeset og Odd Egil Nordanger, Barns rett til besteforeldre. Foto: Privat

Til grunn for vilkårlig samværsnekt ligger som regel familiefiendtlighet og foreldrefremmedgjøring, herunder fremmedgjøring av besteforeldre. Professor emeritus Eivind Meland m.fl. beskriver begrepet foreldrefremmedgjøring som en kompleks form for familievold. De er tydelige på at det er lite anerkjent i norske fagmiljøer og i norsk rettspleie.

Slik begrepene er definert og beskrevet av WHO, Bufdir og Legeforeningen, faller familiefiendtlighet inn under definisjonen av barnemishandling og psykisk vold. Dette har vi skrevet mer om i vår høringsuttalelse.

Uansett hva man kaller mekanismene er konsekvensen ødeleggende. Den amerikanske barnepsykiateren Arthur Kornhaber, en pionér på området, mener at brudd i kontakten mellom besteforeldre og barnebarn vil skade både barnet og relasjonen mellom barnet og foreldrene. Etter hans oppfatning bør samfunnet om nødvendig gripe inn for å sikre kontakten mellom barnebarn og besteforeldre.

Jo flere stabile og trygge omsorgspersoner et barn har i nettverket sitt, jo bedre er det. Grunnlaget for et godt og harmonisk voksenliv legges i barne- og ungdomstiden. Det krever en hel landsby å oppdra et barn, sier et kjent afrikansk ordtak.

Nære familiemedlemmene er de viktigste, og barn som blir fratatt sine besteforeldre, blir samtidig fratatt både en viktig ressurs og deler av sine røtter og sin familiehistorie. Selvsagt finnes det enkelttilfeller der det ikke er til barnets beste å være sammen med besteforeldrene. Det er ikke disse vi snakker om.

Dagens rettstilstand fremgår av barnelovens § 45: «Når en eller begge foreldre er døde, kan barnets slektninger eller andre som er nær knyttet til barnet, kreve at retten fastsetter om de skal ha rett til samvær og hvilket omfang samværsretten skal ha.»

Vi i Barns rett til besteforeldre kan dokumentere at det er en sjanseseilas i hundretusenkronersklassen å gå denne veien. Resultatet er ofte mer enn magert, og § 45 dekker bare et fåtall av sakene hvor besteforeldre nektes samvær av foreldrene.

Besteforeldre bør nevnes eksplisitt i barneloven på linje med søsken, mener innsenderne. Illustrasjonsfoto: NTB

Barns stilling i samfunnet har endret seg mye på få år, skriver Barnelovutvalget. Barnet er et selvstendig subjekt og hensynet til barnets beste går som en rød tråd gjennom lovverket. Utvalget understreker videre at «barnets rett til familieliv er et av de viktigste utgangspunktene for barneloven».

Barnelovutvalget anerkjenner både barnets rettigheter og besteforeldres viktige rolle i barnets liv. Utvalget er helt på linje med oss når det gjelder vektlegging av røtter og familierelasjoner, men motet ser ut til å svikte når tiltakene skal utformes.

Barnelovutvalget ble, antakelig fordi dagens lovbestemmelse ikke fungerer etter hensikten, bedt særskilt om å vurdere spørsmål om samvær med andre enn foreldrene, herunder søsken, steforeldre, besteforeldre mv.

Utvalgets flertall foreslår følgende tillegg til dagens § 45: «I andre særlege høve kan sysken eller personar som har ein nær omsorgsrelasjon til barnet, krevje at retten fastset om det skal vere samvær mellom dei og barnet, og i så fall kor mykje samvær.»

Dette er utvalgets eneste forslag til løsning. Den som har lest innstillingens punkt 8.5.6.3 forventer seg mer. Der påpeker utvalget det problematiske i at «diskursen rundt samvær og kontakt mellom foreldre og barn ofte bare tar utgangspunkt i foreldrenes menneskerettigheter». Barnets rettigheter blir ofte oversett. Det gjelder kanskje i enda høyere grad for samvær og kontakt med andre nærstående.

Når det gjelder forslagets innhold, er vi kritiske til at besteforeldre ikke nevnes eksplisitt på linje med søsken. Utvalgets flertall argumenterer med det teoretisk sett høye antall «besteforeldre» barn kan måtte forholde seg til på grunn av skilsmisser. I ekstremtilfellene er dette selvsagt et problem, men da bør det utøves skjønn basert på at ikke alle impliserte har langvarige relasjoner til barnet. Besteforeldre som har vært der fra begynnelsen, bør selvsagt inkluderes i barnets samværsrettigheter.

Utvalgets løsning er kun ment som en sikkerhetsventil til bruk når saken har eskalert og låst seg. Ut fra barnelovutvalgets øvrige argumentasjon knyttet til barns beste og barns rettigheter – og ikke minst ut fra utvalgets mandat – har vi berettiget grunn til å forvente mer.

Vi er enige med barnelovutvalget i at disse sakene er svært vanskelige for alle involverte. Det forhindrer ikke at samfunnet må gjøre sitt ytterste for å hjelpe dem som rammes. Hensynet til barnets beste er ikke ivaretatt om vi viker unna. Utvalgets henvisning til den sosiale og private sfæren er problematisk.

En slik begrunnelse for manglende handling vil neppe bli brukt i tilfeller som dreier seg om fysisk vold eller omsorgssvikt. Samfunnet kan ikke tillate seg å se en annen vei slik barnelovutvalget gjør. Nå er det opp til Stortinget.