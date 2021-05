Verden vil trenge norsk olje lenge

Olje er for viktig for kundenes velferd til at markedet forsvinner.

Det er lett å overse, men petroleum er livsnødvendig for oss, skriver innsenderen. Foto: Marit Hommedal / NTB

Øystein Sjølie Samfunnsøkonom

I forrige uke publiserte det internasjonale energibyrået (IEA) en analyse om hva som kreves for å begrense oppvarmingen til 1,5 grader. Ikke overraskende må menneskelige utslipp av klimagasser og dermed bruk av fossil energi kuttes, og kuttes raskt og kraftig.

Oljeforbruket skal reduseres med fire prosent hvert år i 30 år. Produksjonen i oljefelt som er i drift faller typisk med i størrelsesorden 5–7 prosent i året.

Når vi tar hensyn til at det også er oljefelter som er funnet, men ikke satt i produksjon ennå, er det med andre ord ingen grunn til å lete etter mer olje, hvis verden skal holde seg til 1,5-gradersmålet. Dette resultatet er ganske banalt.

Konklusjonen til IEA har likevel fått stor oppmerksomhet. BTs kommentator Hans K. Mjelva sier at norsk oljepolitikk er kledd naken, siden de fleste norske politikere ikke vil avslutte letingen etter mer olje.

Øystein Sjølie Foto: Privat

Analysen til IEA handler imidlertid ikke om dette er en fornuftig og realistisk målsetting. Den handler om hvilke energikilder som må bygges ut som erstatning når fossile kilder fases ut, og hvilke forsakelser som er nødvendige.

IEA har beregnet at så dramatiske utslippskutt krever at investeringene i energi mer enn fordobles i forhold til i dag.

Samtidig blir samlet energitilførsel likevel lavere. Og i stedet for at investeringene gir oss stabil energi, skal de i stor grad gi oss vind- og solkraft. For en høyere pris får vi altså mindre og dårligere energi enn i dag.

Nesten alle land har underskrevet Parisavtalen. Det er likevel langt fra sikkert at de vil gjennomføre politikken som er nødvendig. Det er ikke så overraskende. IEA ble opprettet under oljekrisene midt på 1970-tallet, nettopp på grunn av usikkerheten i oljetilførselen.

Tilgang på billig og pålitelig energi, som olje, er et grunnleggende behov for alle samfunn som har tatt det første skrittet på utviklingsstigen.

Det er lett å overse, men petroleum er livsnødvendig for oss. Maten i butikkene er dyrket ved hjelp kunstgjødsel laget av naturgass, sprøytet med plantevernmidler laget av olje, og høstet med traktorer med diesel på tanken. Maten er pakket inn i plast, og transportert til byene med lastebiler eller skip.

I Norge tar vi oss råd til elbiler, men vi trenger likevel hjullastere og gravemaskiner til å anlegge asfaltveier og til å bygge kontorbygget, sykehuset eller skolen vi kjører til. Og i de fleste land er det fossildrevne busser, biler og mopeder som dominerer persontransporten.

Derfor planlegger India å bygge nye oljeraffinerier som i løpet 2025 skal kunne ta imot 3,8 millioner fat olje hver dag. Det er nesten to ganger norsk oljeproduksjon.

Klimaendringene blir naturligvis en utfordring. I store deler av offentligheten, både i Norge og mange andre land, er imidlertid denne utfordringen blåst ut av proporsjoner. Konsekvensene av en global oppvarming på to-tre grader kan sammenliknes med et tap tilsvarende to-fire prosent av verdens BNP.

Det er likevel enorm usikkerhet. Selv om vi vet mye om klimasystemet, er det også mye vi ikke vet. Og usikkerheten om konsekvensene for menneskene er minst like store. Selv om noen analyser tyder på at forskjellene mellom land blir ganske små, kan de bli veldig store.

Derfor er det all grunn til å fortsette føre en politikk som begrenser norske utslipp. Men verdens fattige land vil også ha, og fortjener, billig energi. Derfor vil det være et marked for norsk olje i mange, mange tiår fremover.