Skolebyråd, jeg trenger hjelp!

Jeg beklager, men min åtteåring vet verken hva rettighetsbeskyttet eller pornografisk betyr.

Hedvig Johanne Dahlen stusser over skjemaet som Bergen kommune vil ha sønnen til å fylle ut. Foto: Privat

Debattinnlegg

Hedvig Johanne Dahlen Bergen

Jeg har skrollet meg gjennom kommunens nye digitale plan for «Smart oppvekst». Etter hva jeg kan se, er dokumentet fylt av gode intensjoner. Men så faller jeg av.

Nylig kom åtteåringen nok en gang hjem med et vedlegg i ranselposten. Det er et vedlegg til skolens ordensreglement og gjelder bruk av skolens digitale tjenester og utstyr – for elever på barneskolen.

Elevene skal selv krysse av og signere på at de har lest og forstått hele 14 omfattende punkter. Mellom linjene kan jeg fortsatt lese et ønske om selvstendige, trygge nettbrukere, utstyrt med gode moralske kompass. Men så er jeg også snart 35 år, og har fullført en god del flere år på skolen enn nevnte åtteåring.

For all del, jeg er glad dere vil forberede barna våre på en digital hverdag. Man må begynne tidlig, dersom de skal være rustet til å håndtere en hverdag med smarttelefon, digitale innleveringer og sosiale medier.

Men hva skjedde med klarspråk og mottakerbevissthet? Barneskoleelever blir bedt om å samtykke til at de har lest og akseptert punkter som inneholder begreper som fullmakt, Datatilsynet, offentliggjøring, pornografisk, rasistisk, krenkende og rettighetsbeskyttet.

Utdrag fra samtykkeerklæringen som bergenske barneskoleelever skal fylle ut.

Hvordan skal en knapt lesekyndig seksåring (som var alderen forrige gang vi fikk vedlegget hjem i sekken) forholde seg til for eksempel dette punktet:

«Jeg skal ikke lagre og/eller distribuere ulovlig innhold som pornografisk, rasistisk, nazistisk, eller rettighetsbeskyttet materiale av noe slag via skolens nett eller internettbaserte tjenester.»

Hvilken hensikt tenker kommunen det har å be 1.-7.-klassinger lese og samtykke til dette jevnlig? Skal barna holdes ansvarlig for at de har signert noe de umulig kan ha forutsetninger for fullt ut å forstå innholdet av?

Åtteåringen og jeg har laget et alternativt forslag som vi synes dekker de fleste punktene. Det er riktignok bare et utkast og passer kanskje best for 1.-4.-klassinger, men du kan jo se på det og si hva du synes, skolebyråd?

Jeg skal holde passordet mitt hemmelig

Jeg skal ikke finne på tullenavn eller late som jeg er noen andre når jeg skriver på nettet

Jeg skal ikke lyve eller skrive stygge ting på nettet

Jeg skal lukke nettleseren og si ifra til en voksen hvis jeg opplever noe skummelt eller ekkelt på nettet

Jeg skal være forsiktig med datamaskinen eller nettbrettet når jeg bruker det

Jeg skal ikke legge ut eller dele bilder uten å spørre om lov

Jeg vet at de voksne på skolen gir beskjed hjemme hvis jeg ikke følger datareglene

Jeg tror i alle fall skummelt og ekkelt er mer forståelig enn «pornografisk, rasistisk, eller nazistisk eller på andre måter krenkende innhold av noe slag".

Hva tror du?