Hellas har ropt for døve øyre i fleire år

Dei greske øyane har vore tikkande bomber lenge.

Publisert Publisert Nå nettopp

Verda har svikta både flyktningane og innbyggarane på dei greske øyene, skriv Tone Mjelde. Dette biletet er frå flyktningeleiren på Chios i januar 2018. Foto: Marita Aarekol (arkiv)

Debattinnlegg

Tone Mjelde Osterøy SV

I oktober 2015 var eg på den greske øya Chios, for å hjelpe flyktningar i naud. Eg møtte menneske som har merka meg for alltid. Menn, kvinner og så uendeleg mange uskuldige barn.

Alt den gongen var det krisestemning på dei greske øyene, men det var også mykje håp.

Menneska som kom over Middelhavet, flykta frå bomber og elende, og møtte hjelpande menneske på andre sida. Fastbuande kasta det vesle dei hadde i handa, for å hjelpe.

Ferieøya gjekk frå bekymringslause terrassedrinkar til å bli flyktningleir på kort tid.

Les også Moria-leiren totalskadd i nye branner

Fem år etter at Hellas ropte om hjelp, er ikkje lenger håpet der, verken hos flyktningane eller lokalbefolkninga. Dei sistnemnde har kjent på kroppen korleis det er å hjelpe utan støtte over lenger tid, samt å ha desperate menneske på øya si.

Då brannen braut ut i Moria-leiren, hindra fastbuande politi og brannmenn å gjere jobben sin. Det har i etterkant vore store konfliktar fordi dei ikkje ønskjer at leiren skal byggast opp igjen.

Det er for farleg for hjelpeorganisasjonar å vere til stades for å hjelpe flyktningane. 3500 menneske er utan tak over hovudet, og mange av desse er barn.

Tone Mjelde Foto: Privat

Les også Minister: Moria-leiren skal ikke bygges opp igjen

Situasjonen på dei greske øyane er eit resultatet av ein feilslått flyktningpolitikk i Europa. Ein har satsa på ei løysning der Europa skulle stenge, og flyktningane ikkje greie å kome seg inn.

Når så desperate flyktningar likevel klarar det, stengjer me dei inne i leirar under forferdelige tilhøve over lang tid, og let nokre land ta heile byrda.

Sist veke vakna EU-kommisjonen og sa at asylordninga må endrast, fordi den er urettferdig. Samtidig starta nye brannar på dei greske øyene.

Les også BTs Morten Myksvoll: «Den norske innsatsen for barna i Moria er skammeleg»

I Noreg diskuterer me om 50 menneske er det rette talet, men det er ikkje det diskusjonen bør handle om. Han bør handle om at det er på høg tid at fleire land i Europa, deriblant Noreg, tek ansvar.

Diskusjonen bør handle om den umenneskelege og usolidariske avtalen me har vore med på, og korleis han har vore med på å skape dagens situasjon. Han bør handle om korleis me skal få til ei rettferdig asylordning for flyktningane, men også for landa som tek imot dei.

Det er synd at katastrofen i Moria var det som måtte til for at EU skulle vakne. Kva må til for at regjeringa i Noreg gjer det same?