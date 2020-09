Den nye «dillen» alle i norsk skole må bruke tid på

Det er noe som ikke stemmer her.

En hær av helsesøstre og psykologer står klar for å høre på den minste bekymring de unge måtte ha på sin ferd gjennom livet, skriver lektor Linda Solhaug. Foto: Privat

Linda Solhaug Lektor

Hva er det med dagens unge? Står det virkelig så dårlig til som vi kan få inntrykk av i det offentlige ordskiftet?

Kan det stemme at vanlige norske ungdommer er deprimerte, ensomme selvmordskandidater som må støttes opp av et stort apparat, så de ikke kollapser?

I norsk skole er dette den nye «dillen» alle må bruke tid på. En hær av helsesøstre og psykologer står klare for å høre på den minste bekymring de unge måtte ha på sin ferd gjennom livet.

«Livsmestring» er det nye tverrfaglige satsingsområdet, og nåde den som har kritiske innvendinger.

Dette er min bekymring: Vil ikke dette intense fokuset på psykisk helse føre til at ungdommer med helt normale utfordringer, begynner å definere seg selv som psykisk syke?

Fokuset skal vendes innover: Hva feiler det meg? Hvordan skal jeg mestre livet? Føler jeg meg ikke litt deprimert? Er jeg ikke ganske ensom?

Forveksler vi normale utfordringer som livet byr på, med psykiske problemer?

Som lærer i videregående skole i over tjue år, ser jeg klare tegn på at dette skjer. Spesielt ser jenter ut til å være mottakelige for dette, og mange av dem er blitt storbrukere av hjelpeapparatet.

«Jeg skal bare til helsesøster/psykolog/rådgiver,» er den vanligste forklaringen på fravær fra enkelttimer.

Det merkelige er at dette er representanter fra det som har fått stempelet «generasjon prestasjon», altså, man har høye krav til seg selv. Utseende, karakterer, sosial vellykkethet, jobb og så videre.

Samtidig er man «sliten» og «trist», og må ta en dag i sengen for å hente seg inn. Det er noe som ikke stemmer her!

Som voksne og som pedagoger, burde vi i stedet fylle de unges hoder med det de trenger for å mestre livet: Kunnskap, fellesskap, omsorg, politisk engasjement og troen på at de har en rolle å spille i samfunnet.

Får vi til det, har vi virkelig gitt elevene våre livsmestring!