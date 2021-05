Utdanning og arbeid må henge tettere sammen

Det burde være like naturlig for en historiestudent å få prøvd seg i arbeidslivet som for en lærerstudent.

Næringslivet må ha flere studenter i praksis, og staten må gå foran som et godt eksempel, skriver statsminister Erna Solberg (H) og forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Erna Solberg Statsminister (Høyre)

Henrik Asheim Forsknings- og høyere utdanningsminister (H)

Det er mye som er bra med norsk høyere utdanning, men koblingen mellom utdanning og arbeid må vi bli mye flinkere på i tiden fremover.

OECD-undersøkelser viser at vi har svak arbeidsmarkedsretting av utdanningene våre og for liten bruk av praksis. Allikevel får de aller fleste med høyere utdanning relevant jobb og arbeidsgivere er stort sett fornøyd med kompetansen deres. Vi har på mange måter hatt litt flaks fordi vi i normalsituasjonen har svært lav arbeidsledighet.

Det er ingen tvil om at vi alle jobber mot et felles mål om å få ned igjen arbeidsledigheten gjennom å ta tilbake jobbene, skape nye arbeidsplasser og inkludere enda flere i arbeidslivet. Men med et arbeidsliv som stiller stadig større krav til kompetanse må vi også sørge for at utdanningene våre forbereder studentene enda bedre for det arbeidslivet de skal ut i.

Fordi det er et problem at overgangen til arbeidslivet er vanskelig for noen grupper og at mange studenter sier de ikke får god nok informasjon om hvordan kompetansen deres kan brukes i arbeidslivet.

«Vi må sørge for at utdanningene våre forbereder studentene enda bedre for det arbeidslivet de skal ut i», skriver innsenderne.

Derfor mener vi at vi må bruke praksis som virkemiddel i flere utdanninger enn i dag. Det burde være like naturlig for en historiestudent å få prøvd seg i arbeidslivet som for en lærerstudent. Ikke bare er det et gode for historiestudenten, men også for den arbeidsplassen som velger å åpne seg opp for sine fremtidige kolleger.

Både Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har praksisstudenter nå fra samfunnsvitenskapelige utdanninger som jobber med alt fra EU-strategier til lokalvalg. Dette må arbeids- og næringslivet gjøre mer av og staten må gå foran som et godt eksempel.

På sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen for eksempel, tilbyr de praksis som en del av bachelorgraden. Studentene kan bruke 20 eller 30 av de frie studiepoengene på å få arbeidserfaring i bergensområdet, Oslo eller Brussel. Dette vil vi se mer av.

Sammenliknende politikk her ved SV-fakultetet på Universitetet i Bergen tilbyr praksis som en del av bachelorgraden.

For å få til en svingdør mellom utdanning og arbeid må vi også øke bruken av delte stillinger og hospiteringsordninger. I 2019 utgjorde bistillinger rundt 2,5 prosent av alle faglig ansatte ved universiteter og høyskoler. Det tallet må opp. Det er et gode for alle de ansatte, for studentene og for arbeidslivet selv at det er flere som har en fot i begge sektorer og kan bruke erfaringene fra arbeidslivet inn i undervisningen.

I tillegg mener vi en sterkere kobling og bedre samarbeid kan føre til at det blir enklere å ta i bruk lærings- og undervisningsformer som likner på hvordan vi jobber i arbeidslivet. Og ikke minst at studentene kan få skrive oppgaver med utgangspunkt i et reelt problem fra en bedrift.

Dagens studenter er morgendagens kolleger, arbeidsgivere og skapere av nye arbeidsplasser. De store samfunnsutfordringene kan ikke løses av én sektor alene. Arbeidslivet og høyere utdanning må spille sammen og bidra i fellesskap for at Norge skal lykkes.