Bærekraftig cruiseturisme, hva for noe?

Det er fristende å si at bransjen ber for sin syke mor.

En ny rapport som skal behandles i bystyret til høsten, konkluderer med at Bergen kan ta imot 16.000 cruisepassasjerer daglig i stedet for dagens øvre grense på 8000 passasjerer. Foto: Marita Aarekol (arkiv)

Ivar Borsholm Nesttun

Da jeg var ung, reiste jeg, som mange andre, til sjøs for å oppleve nye og spennende ting. I mange av de havnene vi besøkte i østlige farvann ble vi møtt av handelsmenn som frembød sine varer. Da ble vi virkelig kjent med begrepet «pruting».

Det slår meg at de som står bak den nylig utgitte rapporten om bærekraftig cruiseturisme, kjenner godt til pruting og tar det i bruk på en smart måte.

Tanken er nok å havne et sted på midten, altså omtrent midt mellom deres forslag og det som de mest ihuga motstandere av cruiseturisme ønsker. Med andre ord status quo.

Jeg tror imidlertid ikke det er det de fleste innbyggerne i byen ønsker. Min tro er at et flertall ønsker begrensing i denne delen av turismen.

Landstrøm er et puslete bidrag sammenliknet med hva cruiseskipene ellers sender ut av forurensing, mener Ivar Borsholm. Foto: Privat

Argumentasjonen i rapporten er allerede kommentert som «hårreisende», men, med all respekt for herrene bak rapporten, er det også nærliggende å benytte begrepet arroganse.

Det er fristende å si at de ber for sin syke mor, men jeg vil heller si at de opptrer som opportunistiske leger som forordner en medisin med bivirkninger de ikke selv aner effekten av.

Turister er noe de fleste er positiv til, av mange gode grunner, men syklende cruiseturister i større mengder, det har jeg liten tro på. I alle fall ikke når de får et «all inclusive»-tilbud om en behagelig busstur fra Skolten til Fløibanen.

Landstrøm er noe som kun bedrer den lokale luftkvaliteten den tiden de ligger ved kai, og det blir et puslete bidrag når det avregnes mot det de ellers sender ut av forurensing.

I de store byene i Europa er det nå så trangt om plassen at det er nesten umulig å finne ro og litt stillhet om en ønsker det. Skal en finne det, må en ut på bygden. Det er jo også der et av turistnæringen viktigste salgsargument finnes, naturen.

På seg selv kjenner man andre heter det, og da tenker jeg på hvordan det var noen år tilbake. Da kunne en oppleve de europeiske storbyene på en helt annen måte. Nå er det kø, kø og atter kø overalt, og ønsket om å flykte ut av byen blir bare sterkere og sterkere.

Er det kanskje slik at cruiseturistene er fanget av en illusjon påført dem av dem som selger dette produktet? Jeg ser for meg annonsene i utlandet for å selge cruisereiser til Norge: «Bærekraftige cruise med ditto miljøvennlig teknologi».

Det burde i så fall som et minimum vært påført: «Noe kø må påregnes.» Kanskje turistene, når alt kommer til alt, ønsker å betale noen kroner ekstra for å slippe å stå i kø hele tiden.