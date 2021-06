Matberedskap er meir enn eigenprodusert mat, Toppe

Sjølvforsyningsgraden seier ingenting om kva vi legg i handlekorga.

Vi et cirka fem prosent av fisken, resten eksporterer vi, skriv innsendaren. Biletet er frå lofotfisket utanfor Svolvær. Foto: Ingar Storfjell / NTB

Liv Kari Eskeland Stortingsrepresentant (H), Hordaland

Debatt

Kjersti Toppe frå Sp kjem med mange påstandar i eit innlegg om matberedskap og skaper eit inntrykk av at vi går i feil retning. Og fisken som ho resolutt skyv til side, er faktisk ein viktig beredskapsressurs. Det veit vi vestlendingar.

Når det gjeld matberedskap, har koronaepidemien vist oss at systemet vårt er robust. Sjølv om vi såg tendensar til hamstring innleiingsvis i pandemien, tok det ikkje lang tid før Norgesmøllene hadde dobla produksjonen av mjøl.

Les også Innlegget ho svarar på: Sjølvforsyninga i Noreg har gått frå vondt til verre

Toppe nyttar sjølvforsyningsgraden som måleparameter på om vi har ein god matberedskap eller ei. Det vert heilt feil. Sjølvforsyningsgraden fortel noko om kor mykje vi et av maten vi sjølv produserer når vi har normale tilstandar, ikkje kva vi faktisk kan produsere om det verkeleg er krise.

Sjølvforsyningsgraden seier ingenting om kva vi legg i handlekorga, og sjokolade og avokado vert i denne samanheng vekta like høgt som brød og mjølk. Det vert ikkje skilt mellom kva vi treng, men legg til grunn kva vi kjøper.

Noregs sjølvforsyningsgrad, altså kor mykje norsk mat vi et, er i underkant av 50 prosent. Dekningsgraden, kor mykje norsk mat vi kan ete, er opp mot 90 prosent.

Likevel seier ikkje dette noko om matberedskapen. Det handlar om kor mykje mat vi kan produsere i ein krisesituasjon, og er relatert til kaloriar. Til orientering et vi cirka fem prosent av den fisken vi produserer. Resten eksporterer vi.

Det er ikkje sant at matberedskapen er svekka, meiner Liv Kari Eskeland (H). Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Vi et mykje importert mat. Om vi hadde kutta alle importerte varer og handel med omverda og berre spist norskprodusert mat, ville sjølvforsyningsgraden gått betrakteleg opp, og fredags-tacoen blitt noko mindre variert.

Det viktigaste vi gjer for å trygge norsk matproduksjon er å bygge opp under den produksjonen vi har. Regjeringa har styrkja økonomien til norske kornprodusentar, og vi har auka tilskota for lagring av såkorn og lagring av matkorn på gardsbruka.

Eit landbruk over heile landet er ei målsetjing for Høgre. Dette bidreg til stabil sjølvforsyning, god beredskap og er eit grunnlag for at vi ønskjer å bu i distrikta.

Det er altså ikkje sant slik Toppe skriv at matberedskapen er svekka. Skremselspropaganda har vi også tidlegare fått servert frå Sp. Om det vart ei Høgre-regjering i 2013, skulle det mellom anna bli tomt for fårikålkjøt. Svaret har vi i dag. Vi har hatt rikelege mengder med sauekjøt å sette på middagsbordet.