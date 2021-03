Påske og pandemi

Er den kristne påsken gått ut på dato? Er det berre påskehare, krim og fridagar igjen? I år har i alle fall det å ofra noko for andre blitt eit sjeldan aktuelt tema.

For at dei mest sårbare skal vernast mot smitte, må mange andre tola store belastningar. Så store at somme av desse bukkar under, fordi offeret har vore for stort for lenge, skriv sokneprest Kristin Hjertaker om pandemitiltaka vi lever under. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Kristin Hjertaker Sokneprest i Arna

Kven har ofra mest gjennom pandemien? Er det dei gamle og sjuke som knapt fekk ha besøk av sine næraste og sat tilnærma isolert i månader på sjukeheimar og institusjonar? Og der dette var deira siste leveår?

Eller er det ungdomane som har mista viktig opplæring, sosialt fellesskap og fått alvorlege psykiske plager som dei kanskje må slita med i årevis? Er det barna som vart ramma av ein kraftig auke i familievald?

Eller er det alle som skulle ha gått til fastlegen for lenge sidan, men som lét vera av frykt for smitte – eller fordi dei ikkje ville vera til bry? Og om ein skulle orka å løfta blikket utanlands: Kva med dei som lever i område prega av krig og katastrofar, der svært mange har fått det endå verre enn før?

Rett som det er, vert ulike grupper som alle har lidd mykje under pandemien, sette opp mot kvarandre. Som om det skulle vera ein konkurranse i kven det er mest synd på.

I neste runde kjem så konkurransen om vaksinen, som skal frelsa oss alle frå den potensielt dødelege sjukdomen. Kven bør sleppast fram i køen? Kven har best grunn? Og på kostnad av kven? For når nokon vinn, tapar andre.

For at dei mest sårbare skal vernast mot smitte, må mange andre tola store belastningar. Så store at somme av desse bukkar under, fordi offeret har vore for stort for lenge.

Pandemien har prega oss heile det siste året, på godt og på vondt. Vi er sårbare og meir avhengige av kvarandre enn vi kanskje trudde, lokalt og globalt. Kanskje lærer vi noko av dette som vi kan ta med oss vidare.

Smitten har ramma høg og låg, men langt frå rettferdig. Mange stader følgjer smittetala etablerte sosiale skilje: Det er mest smitte og størst offer hos menneske som frå før har dårlegast levekår, bur trongt og må ta offentleg transport.

Som ikkje det var nok, har heile grupper av menneske blitt uthengde som syndebukkar, når smitten er påfallande mykje høgare i slike område.

Jesus er ein av mange som har døydd for ei god sak. Men døden kunne ikkje halda på han, skriv Kristin Hjertaker. Måleri: Sandro Botticelli, frå rundt 1490 / Wikimedia commons

Den kristne påskeforteljinga handlar om Jesus. I kyrkja trur vi at han var verkeleg menneske og verkeleg Gud. Som menneske var han ein engasjerande, utfordrande leiar, eit førebilete som gjorde mykje godt og endra vanlege folk sine liv. Han vart etter kvart ein alvorleg trugsel mot dei religiøse og politiske leiarane. Motstanden auka. Han kalla Gud for sin eigen far, utfordra det etablerte gudsbiletet og sosiale konvensjonar. Til slutt vart han teken til fange og dømd til døden. Ein av mange, mange som har døydd for ei god sak, vil somme seia.

Men så skjer altså mirakelet: Fordi Jesus samtidig er Gud, så kan ikkje døden halda på han. Kristne trur at grava var tom påskemorgon. Gud, som har skapt oss og alt som er i verda, greip inn i tida og historia. Difor var ikkje det som skjedde med Jesus på krossen ein håplaus slutt, men eit slags nødvendig vonde.

Gjennom Jesu død og oppstode er alt det vonde, øydeleggande som stengjer mellom Gud og menneske, oppgjort ein gong for alle. Fleire offer trengst ikkje, og døden er ikkje slutten – heller ikkje for oss. Når vi trur på Jesus, får vi del i dette og blir foreina med Gud. Så er det mykje vi ikkje forstår av dette påskemysteriet. Det er ikkje til å begripa, men det går an å la seg gripa av det.

Kva så med oss i situasjonen vår no, denne påsken? Det er restriksjonar på besøk, reising, kulturliv og gudstenester. For dei fleste av oss handlar det om mindre fridom og fellesskap, noko som kan vera alvorleg nok. Men for dei som er hardt råka av covid-19, og for helsepersonell på intensivavdelingane, kan påskedagane bli ein kamp på liv og død.

Anten vi trur på påskeforteljinga om Jesus eller ikkje, kan vi kanskje la oss utfordra av desse orda: «Ingen har større kjærleik enn den som gjev livet sitt for venene sine» (Johannes 15.13).

Med ønske om ein så god påske som mogeleg – der du er!