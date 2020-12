Det er for mye styr å komme seg til byen

Det enkleste er å handle og spise på det lokale kjøpesenteret.

Veien til Bergen sentrum tynges av hindre som dårlige sykkelveier, tungvint bussbillettsystem, lite parkering og dyre bompasseringer, mener innsenderen. Foto: Bård Bøe

Roar Finsdahl Mathopen, Bergen

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I en kommentar 17.12 skriver kulturredaktør i BT Frode Bjerkestrand: «Dør småbutikkene, de lokale kafeene, barene og restaurantene, dør også Bergen sentrum, og blir til et åndsforlatt ingenmannsland.»

Slik er det blitt, dessverre.

Det er nesten bare de som bor eller jobber i sentrum som handler der. Grunnen til at det er lite attraktivt å dra til sentrum for å handle eller gå på restaurant og kino, er sammensatt.

En tidligere byråd for samferdsel uttalte at Bergen er en god by å sykle i. Jeg opplever det ikke slik. Gatene i Bergen er i liten grad tilrettelagt for sykling. Sykling passer heller ikke for alle aldersgrupper, og heller ikke når vi har vært på storhandel.

Å kjøpe bussbillett på app blir for tungvint. Det burde vært flere muligheter for å kjøpe på kjøpesentrene eller på automater, mener innsenderen. Foto: Eirik Brekke

Skyss legger hindringer i veien for dem som vil busse til sentrum. Det er ikke lenger mulig å løse billett på bussen. Hvis det skal hindres at sjåføren blir smittet, bør det monteres en glassrute mellom sjåføren og publikum, slik det gjøres i butikker.

Å gå inn på en app for å løse billett synes jeg er for tungvint. Billett kan kjøpes på kjøpesentrene eller på billettautomater. Nærmeste billettautomat ligger fire kilometer fra der hvor jeg bor. Er det noe alternativ?

Det er enklere å handle og spise på det lokale kjøpesenteret. Da støtter vi samtidig lokalhandelen. Bruker vi bil til sentrum, belastes vi med høye parkeringsavgifter og bompenger. Miljøpartiet de grønne bidrar til dårlig handlemiljø ved å redusere antall parkeringsplasser. Blir parkeringsplassene i bygarasjen omgjort til handel, blir det enda vanskeligere å komme til sentrum for å handle.

Hvis myndighetene vil snu utviklingen, må det skje positive tiltak for å få folk til å komme til sentrum. Å plante trær er ikke nok. Å stenge gater for biltrafikk virker mot sin hensikt og gjør det vanskelig å komme med bil til sentrum.