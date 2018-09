Kanskje Yr har gode grunner for å la folk tro det bare blir laber bris, når de vet det er en storm på vei.

Når Yr melder storm, melder de det ikke i værvarselet sitt, bare i pressemeldingene sine. Det er en håpløs og farlig måte å varsle vær på, og jeg håper de endrer praksis.

Man har ikke kunnet unngå å få med seg meldingene om årets første høststorm. «Sikre løse gjenstander», «hold dere inne». Men i hvilket område?

Nyhetsoppslagene omtalte Stadt og nordover som mest utsatt. Javel, tenkte jeg, og klikket meg inn på yr for å sjekke værmeldingen for stedet der jeg bor, det kunne vel tenkes at man ville merke noe her utenfor Bergen også? «Laber bris», meldte Yr der. Så går vel stormen lenger nord da, tenkte jeg.

Og så feil kan man ta. Det har knirket og knaket i huset i hele natt, og senga i andre etasje ristet i kastene. Strømmen gikk, og er fremdeles borte tolv timer senere. En takstein har blåst ned, og det må vel bare være flaks at jeg oppdaget at blomsterpottene i hagen var på tur ut i veien i mørket.

Vi er blitt mer og mer avhengige av Yr og presise værmeldinger. Kanskje mener yr de har gode grunner for å la folk tro det bare blir laber bris, når de vet det er en storm på vei. Men det er vanskelig å skjønne at de grunnene kan være gode nok.

Det må da gå an å få inn de reelle vindstyrkene i værvarslingen?