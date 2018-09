Dårlig tjenestepensjon merkes ikke så godt når vi står i arbeid. Men den dagen utbetalingen begynner, kan konsekvensen være brutal.

I årets lønnsoppgjør mellom LO og NHO nektet NHO å diskutere spørsmålet om tjenestepensjon. De viste til at tjenestepensjon må reguleres i lov og ikke i tariffavtale.

Ap og SV har siden fremmet et forslag i Stortinget om tjenestepensjon, som skal behandles nå i høst. Det er på høy tid, dagens tjenestepensjon i privat sektor er dypt urettferdig og utformet slik at bare rundt tre av ti arbeidstakere i privat sektor får pensjon for hele inntekten sin.

Arbeidstakere som tjener godt over snittet, får oftest pensjonsopptjening for all inntekt. I den andre enden av skalaen ender de fleste med lovens minstekrav. Nemlig to prosent pensjonsopptjening, men kun for den delen av inntekten som overstiger Folketrygdens grunnbeløp (96.883 kroner).

Dette rammer først og fremst lavtlønte, alle som har deltidsstillinger og typisk kvinnedominerte yrker. En lav lønn fratrekkes 96.883 kroner før pensjonsinnbetaling beregnes. Og som om ikke det er nok, de med under ett års ansettelse og unge under 20 år faller utenfor. Det er anslagsvis én million nordmenn som ikke får pensjonsopptjening fra første krone.

Urettferdigheten henger igjen fra før pensjonsreformen ble gjennomført i 2011. Ett av grunnprinsippene i reformen er å gi pensjonsopptjening for all inntekt gjennom yrkeskarrieren. Stortinget har til nå ikke levert på dette punktet, og tiden er overmoden for å sikre at alle arbeidstakere får pensjon av hele lønnen. Stortingets finanskomité skal nå behandle saken, og gi innstilling til Stortinget 23. oktober.

Høyre og Frp har allerede avvist forslaget. Fra den kanten har det endog vært uttalt at kravet hører hjemme i lønnsoppgjøret. Skal tjenestepensjon løses avtaleveien, vil det formodentlig bli en dyr arbeidskamp. Ellers er noe av kjernen i NHOs motstand nettopp avtaleveien. De mener det blir konkurransevridende, og seriøse bedrifter taper mot useriøse. Men å regulere pensjon gjennom lov, vil gjøre det likt for alle.

Derfor er vi mange nå som ser til hvordan Senterpartiet og Kristelig Folkeparti stiller seg, og håper de ser behovet for et pensjonssystem som ivaretar alle. Dårlig tjenestepensjon merkes ikke så godt når vi står i arbeid. Men den dagen en dårlig pensjonsutbetaling står for døren, kan konsekvensen være brutal.