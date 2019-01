DEBATT: Du føler kanskje at alle er bedre enn deg. Men ser du egentlig alt som foregår i livene deres?

På sosiale medier er ikke alt helt realistisk. Det er mye som er photoshoppet, endret og redigert på nettet. Man ser gjerne ikke helt hva som foregår bak et bilde, ett bilde kan ikke fortelle alt. Man ser bare det folk vil dele. Kanskje et fantastisk liv, den «perfekte» kroppen, eller suksess.

Du føler kanskje at alle er bedre enn deg når du ser hvor flott andre har det på sosiale medier som Instagram. Men ser du egentlig alt som foregår i livene deres? Det kan hende de sliter på skolen og er minst like stresset som andre. Det kan hende de har dårlig selvbilde eller kroppsbilde. En ungdomsundersøkelse i Stavanger fra 2013 viste at 17 prosent av jentene hadde et negativt kroppsbilde.

Jeg mener noe av presset kommer fra sosiale medier hvor alle ser så «perfekte» ut. Andre mener kanskje at det hadde vært et press uansett, og det er jeg ikke helt uenig i. Men jeg mener sosiale medier bidrar til presset, fordi mye av det som deles der er overfladiske ting. Mange bilder ser du er redigert, men det er også redigerte bilder som du ikke ser er endret.

Det er mange som ser opp til kjendiser og drømmer om å være som dem. De kjøper kanskje alle produktene de annonserer for, fordi de mener de har fått så gode resultater. De tror kanskje alt de sier er realistisk, men mye er overdrevet eller ganske uoppnåelig.

Folk på sosiale medier kan være flotte rollemodeller, som deler sine opplevelser - både gode og vonde. Det kan gjøre at folk føler seg mindre ensomme. Det er ikke så verst å ha noen eller noe å se opp til. Men ha i bakhodet at alt ikke er realistisk eller sant.

Noe av det som er bra med sosiale medier, er at man kan holde kontakt med folk som bor et stykke unna. Du kan dele fine opplevelser, minner og hendelser som du ellers ikke hadde fått vist. Du kan se på ting som interesserer deg når du kjeder deg. Du kan lære nyttige ting og bli inspirert.