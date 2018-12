DEBATT: Dette tør ikke klimaforskerne å snakke om.

Ved den industrielle utviklingen rundt år 1900 var jordens befolkning på ca. 1,5 milliarder mennesker, og konsentrasjonen av CO₂ i atmosfæren var på 0,0285 prosent.

Siden den tid har jordens befolkning eksplodert til ca syv milliarder, konsentrasjonen av CO₂ i atmosfæren er kommet opp i 0,0400 prosent. Det er en økning på ca 40 prosent siden 1900.

Økningen av befolkningen samsvarer godt med økningen av CO2, også med den globale temperaturen spesielt fra 1970-årene. Alle klimaforskere, inkludert FN’s klimapanel, melder om store katastrofale klimahendelser i fremtiden med enorme skader for jordens befolkning hvis ikke CO2-utslippene reduseres snarest.

Nansen Scientific Society

Men ingen av klimaforskerne, for eksempel ved Bjerknessenteret eller FNs klimapanel, tør offentlig nevne befolkningsbegrensning. Befolkningen på vår kjære jord er anslått å øke til ni milliarder i fremtiden innen 2050 og til 11 milliarder innen 2100. Det vil føre til en sterk økning av behovet for mer energi, mer mat og annet av jordens ressurser. Vil vi klare dette uten å intensivere arbeidet med befolkningsbegrensning?

Siden FNs klimapanel fører an med sterke anbefalinger av CO₂-kutt nå og i fremtiden, burde FN sette opp et nytt panel som har befolkningsbegrensning som mål. Uten at vi får til det, vil det bli meget vanskelig å kutte CO₂ utslippene fra oss mennesker til et forsvarlig nivå i fremtiden.

Klimaforskerene som vet best om hvilke katastrofer som vil ramme jorden i fremtiden, bør være pådrivere for å sette opp et slikt nytt FN-panel.