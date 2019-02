Massivtre er en del av løsningen

Det er underlig at betongbransjen snakker ned bruk av treverk.

SLIK SKAL DET BLI: Sett fra Nygårdsbroen; Massivtrebygget «Skipet» til venstre, og Moxy-hotellet til høyre. ILLUSTRASJON: Arkitekt Paal J. Kahrs, OG arkitekter AS og MIR AS Foto:

Gunnar Hernborg Prosjektdirektør, GC Rieber Eiendom AS

Publisert: Publisert 9. februar 2019 09:00

Utviklingen av bærekraftige bygg handler om å ta mange bevisste valg på et tidlig stadium. Det handler ikke om ett valg og én løsning. Massivtre er en del av løsningen, men det er også lav- eller nullkarbon-betong.

Atle Houg, daglig leder i Byggutengrenser (et organ for betongbransjen) spør i BT 4. februar kulturredaktør Frode Bjerkestrand om GC Rieber Eiendom sin bruk av massivtre i kontorbygget «Skipet» i Solheimsviken er den rette klimaløsningen.

Siden vi er byggherre og har tatt valget, tillater vi oss å svare. Alle som jobber med konstruktive løsninger mot et lavutslippssamfunn, vet at det ikke finnes én løsning, men flere. Og ja, massivtre er en av dem, og det har også andre positive egenskaper utover lavt karbonforavtrykk.

Tenk deg et tre i skogen. Det hugges, bearbeides til planker og deretter til et massivtre-element. Det tar plass i et bygg ikke langt unna, og blir der i 50–100 år mens det holder på karbonet. Når bygget rives, kan elementet benyttes på nytt til nye formål, siden det har stått beskyttet av byggets tak og vegger. I skogen har et nytt tre vokst opp og fanget nytt karbon.

Alternativt kunne det vært brukt betong i bygget, med tilhørende utslipp fra fremstilling av sement. Hva ville du valgt?

Det finnes selvsagt nyanser her, og vi kommer til å bruke betong i lang tid fremover. For den årvåkne, er fundamentering og kjeller på «Skipet» i betong. Hotellet vi skal bygge mot sjøen, vil vi bygge i lavkarbon-betong.

Det er underlig at betongbransjen bruker energi på å snakke ned en åpenbar del av løsningen, men det gleder oss at bransjen tar grep for lavere utslipp. For vi trenger flere løsninger.