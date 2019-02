Hvem er redd for Nina Karin Monsen?

Hvilket omdømme har en person som kan si at lesbiske får handikappede barn?

FORELDET TANKEGODS: I 40 år har Nina Karin Monsen opphøyet seg selv som ekteskapet og moralens Jeanne d’Arc. Men verden går videre, skriver Alexander H. Sandtorv. Foto: EMIL WEATHERHEAD BREISTEIN

Alexander H. Sandtorv Forsker i kjemi, foreleser og forfatter

Publisert: Publisert 7. februar 2019 19:29

Jeg har tatt til orde mot Nina Karin Monsen før, blant annet i et debattinnlegg i BT. Nå er det på tide å gjøre det igjen.

Monsen føler seg krenket av stykket «Kim F», som er satt opp på DNS. Stykket handler om homoaktivist Kim Friele, og Monsen «tillegges» homofobe replikker. Monsen opplever stykket som personforfølgelse, og er bekymret for sitt omdømme.

Replikken Monsen reagerer på fra stykket er: «Homofile er noe annet enn normale mennesker. De er medfødt uføre ...». Ifølge VG sier Monsens advokat at hun anser «replikken som en grov homofob tekst som hun tar avstand fra».

I en kronikk til Aftenposten viser Dag Øistein Endsjø til en rekke sitater fra Monsens egne skriverier, hovedsakelig fra en av bøkene hennes, Kampen om ekteskapet og barnet, fra 2009. Her er noen av dem Endsjø peker på, og noen av mine personlige favoritter:

«Homofile kan, som psykisk utviklingshemmede, ha krav på trygd som medfødt ufør»

«Ekteskap har alltid betydd kvinne, mann og felles barn»

«Mange har uttalt tro på homofile som omsorgspersoner. Jeg er i stor tvil. De planlegger faktisk å utstyre sine barn med handikap, og de forstår ikke at dette er et stort onde for barnet.»

«Lesbiske får handikappede barn» (Dagbladet, 26.04.2009)

For en utenforstående er replikken i teaterstykket og Monsens egne sitater nesten uatskillelige. For meg er replikken så nærliggende Monsens egne skriverier at den like godt kunne vært tatt fra en av bøkene hennes. Er Monsen virkelig så blind på seg selv at hun ikke ser hvordan hun fremstår? Har vi virkelig havnet i det ufrivillige komiske endepunktet at selv Nina Karin Monsen synes Nina Karin Monsen er homofob?

Monsen er bekymret for sitt omdømme, noe som gjør saken enda mer farseaktig. Monsen har utvilsomt galvanisert det norske samfunnet med sine meninger, og i mange sammenhenger har hun også vunnet priser for dem, mest nevneverdig er den kontroversielle Fritt Ords Pris i 2009.

REAGERER: Nina Karin Monsen føler seg krenket av teaterstykket «Kim F» på Den Nationale Scene. Foto: Tor G. Stenersen (arkiv)

Hvordan forholder vi oss til Nina Karin Monsen, som har brukt sin karriere på å sitte i et elfenbenstårn og moralisere? Hvilket omdømme har en person som kan si at lesbiske får handikappede barn, og at homofile kan ha rett på trygd som medfødt ufør? Ordet homofob har danset i ekko mellom veggene i Monsens tårn i mange tiår, og har nå endelig nådd ørene hennes.

Nina Karin Monsen har sagt til Dagbladet «at vi må tørre å såre hverandre». I ånd av dette, skal jeg ta i bruk en penn som er betydelig spissere enn den jeg vanligvis benytter.

Tiden din er over, Nina Karin Monsen. I 40 år har du opphøyet deg selv som ekteskapet og moralens Jeanne d’Arc. Men verden går videre uten deg og det støvete og arkaiske tankegodset ditt.

Det er ingen avisinnlegg, bøker eller små modifikasjoner i replikker på et teaterstykke som kan holde fremskrittene tilbake. Du har selvsagt både rett og lov til å mene, faktisk er det viktig at samfunnet ikke består av et stort ekkokammer. Du har holdt liv i striden, det skal du ha! Men jeg håper det var verdt det.

Lesbiske har barn. Jeg kjenner mange! Det er varme hjem, gode hjem. Her vil du nok kritisere meg og si det er umoralsk, men det er tross alt bare din mening. Den nye ekteskapsloven som ga to samkjønnede mennesker retten til å gifte seg, har vært en realitet siden 2009. Bok eller ikke bok. Pris eller ikke pris.

En av ulempene ved å sitte i et elfenbenstårn, er at du ikke går på jorden. Sammen med folk. Ettertiden vil selvsagt være den viktigste dommeren her, men tro meg, Nina Karin Monsen. Du er mer en fossil enn noe annet. Verden går videre. Så får du sitte der og mene.

Har du meninger? Send oss en e-post. Følg BTmeninger på Facebook!

Les også Nina Karin Monsen føler seg ærekrenket av DNS-stykke

Les også – Ikke enkelt å vinne frem i saker om privatlivets fred i Norge

Les også La meg fortelle deg om meg selv. Jeg er et menneske.