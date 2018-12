DEBATT: Lidenskap og interesse burde også ha en innvirkning på om man får plass ved en skole, ikke bare karakterer.

Engasjerte kvinner fra Unge Høyre skrev 22. november i BT at «UiB sier nei til søkere uten penis». De mener at det som virkelig gjelder når en skal søke et studium, er det som sitter mellom ørene, ikke beina.

Det kan jeg for så vidt si meg enig i – kjønn burde ikke være det som avgjør om man kommer inn på et studium eller ikke. Men hvordan måler vi egentlig det som sitter mellom ørene?

Når man skal søke på videregående skole og universiteter i Norge i dag, krever stort sett alle studier (med enkelte unntak) kun et visst karaktersnitt for å komme inn. Dette er en rigid prosess som ikke tillater søkere å vise flere sider av seg selv enn det man klarer å demonstrere gjennom pugging og enkeltprestasjoner på diverse eksamener og innleveringer. Men det er sider som kunne vært nyttige i utdannelsen.

Da jeg søkte meg inn i United World College-systemet i 2009, var karakterene kun en liten del av hele søknaden. Skolesystemet la vekt på hvor samfunnsengasjert jeg var, hvilke hobbyer jeg hadde på fritiden, og hva jeg senere kunne gjøre med en utdannelse jeg fikk ved en av deres institusjoner. De fokuserte på hva jeg hadde mellom ørene, men også hva jeg hadde i hjertet.

Lidenskap og interesse burde også ha en innvirkning på om man får plass ved en skole eller ei, ikke kun karakterer.

Om man ser på diverse rankinglister av toppuniversiteter i verden, er det amerikanske og britiske universiteter som troner øverst. En av fellesnevnerne for disse skolene er at de ser på mer enn bare karakterer hos potensielle elever. Man må skrive motivasjonsbrev og essay, og vise til at man er mer enn bare en karakter på et ark.

Det fantastiske med samfunnet vårt i dag, er at vi alle er så utrolig forskjellige! Det er viktig å få innflytelser fra andre kulturer, religioner og tenkemåter tidlig, og et skolesystem som kun baserer seg på å ta inn de «beste» elevene med tanke på karakterer, går glipp av personer som kan tilby livserfaringer og en helt annen måte å tenke på. Jeg kan ikke tenke meg et eneste studium hvor det hadde lønnet seg å basere inntaket utelukkende på karakterer.

La oss se på et eksempel:

Student A og student B vil begge studere medisin. Student A kommer fra en familie med flere leger og har alltid vært naturlig flink på skolen. Om A har problemer med lekser, får han/hun alltid god hjelp av foreldrene. A er usikker på hva han/hun vil studere, og føler en plikt til å velge medisinstudier ettersom foreldrene oppmuntrer til det.

Student B kommer fra en familie hvor han/hun vil være den første som tar universitetsutdannelse. B får ingen hjelp til lekser fra foreldre, og jobber også deltid ved siden av skolen for å støtte familien. B har alltid drømt om å bli lege, og vier mye av sin tid til å hjelpe andre gjennom ulike frivillige organisasjoner.

Om det er slik at kun en av disse studentene får plass på medisinstudiet, hvilken mener du er den rette for plassen?

Mennesker er mer enn bare et svart tall på et hvitt ark, og det burde opptaksprosessen reflektere. Vi trenger forskjellige mennesker på hvert studium, slik at de sammen kan finne løsninger og utfordre hverandre – både gutter og jenter.