Enkelte gonger er det litt vanskeleg å forstå kvifor dei vaksne gjer som dei gjer.

Eg sit heime i senga mi og ser ut vindauga. Alle venane mine er ute og har det kjekt saman. Men her sit eg. Heilt åleine sit eg her og tenkjer, kvifor er eg ikkje der ute? Eg vil jo vere der ute.

Mamma og pappa seier at det er for farleg for meg å vere ute. Dei vil skjerme meg frå dårlege inntrykk som dei meiner at eg får når eg er saman med andre på min alder.

Dei meiner at unge no til dags ikkje er til å stole på. At dei berre drikk og sjekkar jenter.

På skulen har eg spesialundervisning. Lærarane seier at eg treng det. Dei seier at eg har autisme. Eg trur ikkje heilt på dei. Lærarane tar meg ut i mattetimane. Eg er glad i matte, det er eit av dei faga eg liker best.

Det vert mørkt no. Dei som var ute, har no gått inn. Dei gjekk sikkert heim til Nils, han har den nyaste spelkonsollen, og alle jentene synest han er kjekk. Ingen jenter likar meg, eg er ikkje så ofte blant jentene. Før så var eg på ungdomsklubb, der var det nokre jenter, men eg dumma meg berre ut.

Mamma og pappa synest kanskje at det er flaut når eg er ute blant folk, men kva veit dei om det?

På skulen seier alle at eg har forandra meg. Eg syns ikkje det. Kanskje det er medisinane som legen gjev meg, eg veit ikkje.

Men eg vil framleis vere inne i mattetimane, eg føler at heile klassen stirar på meg. Eg sit der med matte for elevar på vidaregåande skule medan dei andre lærer grunnleggjande multiplisering og dividering.

Eg føler meg så lite verd.

Det ringjer inn til timen, og eg finn plassen min. Eg ved sida av Per. Han og eg har ganske tørr humor. På skulen har eg greie karakterar. Eg likar skulearbeid.

På fritida ser eg mykje på dokumentarar. Mamma og pappa meiner at eg må slutte å sjå så mykje på tv. Dei meiner at det er skadeleg å sjå så mykje på ein skjerm.

Dei fleste i klassen ser på Netflix, men eg ser heller ein dokumentar eller eit underhaldningsprogram på NRK.

Mamma og pappa meiner at det meste er skadeleg.

Stockphoto (Illustrasjon)

Eg har Snapchat, og eg får masse biletemeldingar frå folk der. Dei viser kor kjekt dei har det når dei er på fest. Eg reiser ikkje på fest. Sjølv om eg ikkje reiser på fest, vil eg vere saman med dei andre på min alder, eg vil føle at eg høyrer til saman med dei. Det er berre det at det er vanskeleg for meg med alt for mykje folk til stades.

Mamma og pappa seier at dei festane som ungdomen har, ikkje er så kjekke.

Tilbake på skulen er det friminutt på ny. Eg står ute i gangen og pratar med ei av jentene i klassen om eit skodespel som me skal framføre på juleavslutninga.

Eg skal på utviklingssamtale etterpå. Mamma kjem frå jobben sin på andre sida av fjorden berre for å høyre på karakterane mine.

Eg har ei dårleg kjensle. Eg veit ikkje korleis dette kjem til å gå.

Samtalen er ferdig og den gjekk greitt. Eg hadde iallfall ikkje nedsett i orden og åtferd. Eg spurte mamma om kva ho syntest. Ho svarte ikkje, eg trur ikkje ho ville svare.

Eg hadde forbetra meg sidan i fjor, men hadde framleis ein god del att for å verte heilt perfekt.

På veg heim sa mamma at ho var skuffa fordi eg ikkje gjorde alle leksene. Det var ingen i klassen som gjorde leksene, det var ikkje naudsynt å gjere alle. Det var meir som om mamma byrja å leite etter dei minste små ting eg gjorde gale.

Det var ikkje godt for sjølvtillita mi, og eg følte meg uvel.

Seinare på kvelden reiste eg på trening. Eg driv med idrett og er på trening minst ein gong i veka. Foreldra mine seier at det er sunt å ha ein hobby som ein kan drive på med. Når eg skyt føler eg at eg får gjere slik som eg vil, utan at dei skal styre over meg.

Men under eit meisterskap syns dei at eg gjorde for mykje ut av meg og dei sende meg heim etter berre nokre dagar.

Eg var litt med på å bestemme det sjølv, men det høyrdest ut som at dei tenkte at det var det beste.

Det var ganske nedtur. Det einaste eg hadde gjort var å vere saman med vener og gjere kjekke ting. Enkelte gonger er det litt vanskeleg å forstå kvifor dei vaksne gjer som dei gjer.

Det er vel for å passe på oss, tenkjer eg.

Då eg kom heim, gjekk eg tilbake på rommet mitt. Klassekameratane mine var ute og fann på ting saman. Eg sat inne og pugga til gloseprøve. Eg byrja å tenkje korleis det hadde vore om eg var ute saman med dei andre.

Eg trur det hadde vore bra for meg. Eg trur det er det eg hadde trengt, det å vere saman med andre.

Eg føler at eg har for lite fridom her heime. Fridom til å gjere det eg sjølv vil. Fridom til å ha eit liv slik som dei andre i klassen.

BT kjenner innsendarens identitet. Familien har godkjent publisering. Namna i artikkelen er anonymiserte.