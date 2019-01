DEBATT: 31 ulv ble skutt forrige jaktår, det meste siden den tiden da man drev utryddingspolitikk.

I eventyrene har vi alle lært én ting: Vi må passe oss for både ulven og trollene. Trollene er nok utryddet, men ulven har vi ikke klart å ta helt knekken på ennå. Frykten for den skumle ulven som både spiser din bestemor, blåser ned huset ditt og som spiser hele familien din, er reell.

Jeg tror på dem som synes det er skummelt med ulv. Men er ulven skummel? Så skummel at vi bør fortsette å skyte de siste vi har?

Sist et menneske ble angrepet av en ulv i Norge, var i 1800. Da var vi i union med Danmark. Vi kan altså telle ett angrep med døden til følge på 219 år.

Bare siden 1971 er fem mennesker drept av isbjørn på Svalbard. Men isbjørnen er jo presentert litt hyggeligere i eventyrene. Hvem ville vel skutt etter kvitebjørn kong Valemon?

Jaktåret 2017/18 var et rekordår i negativ forstand. 31 ulv ble skutt, det meste siden 1919 da man drev utryddingspolitikk. Noe man kanskje kan kalle dagens politikk når det gjelder rovdyret ulv.

Argumentene går fra store tapstall for sau, tap av vilt og til ren frykt. Argumentene hagler om utsatt russisk ulv, ikke norsk stamme, frislipp av rovdyr og at man ikke forstår (les frykt).

8. januar var det markering for ulvemotstanderne foran Stortinget. 12. januar arrangerer NOAH markering for oss andre, vi som ikke lenger er redd for eventyrene, som ser verdien i naturmangfold, og som ikke krever ulvestatuer fjernet fra dyreparker.

Jeg vil møte opp på Torgallmenningen for å vise støtte for naturen, dyrene og mangfoldet. Det håper jeg mange flere vil også.