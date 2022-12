Bergen kommune er på ville veier

Pasienter med langkorona tas ikke på alvor.

Gesine Eichel er fortvilet og frustrert over at Bergen kommune legger ned behandlingstilbudet Kompani Covid.

Like før jul kunne jeg til min store forundring lese i BT at Bergen kommune avvikler Kompani Covid, et rehabiliteringstilbud for langkorona, etter nyttår.

Det til tross for gode resultater i form av bedring i funksjonsnivå hos deltakerne og med 67 langkorona-syke på venteliste. Jeg er en av disse 67.

Etter snart ett års sykemelding og syv måneders ventetid skulle jeg endelig få plass på Kompani Covid i mars 2023. Men nå blir det ingenting av det.

Kommunen tenker kanskje at covid er på hell? Vel, vi hadde en ny runde med covid her i huset i november og smittetallene i Norge øker fortsatt. Haraldsplass hadde nylig det nest høyeste tallet av innlagte covid-pasienter siden pandemien startet.

På verdensbasis er det snakk om 145 millioner langkorona-syke i 2020/2021. WHO/Europe anslår at i hvert fall 17 millioner mennesker i deres 53 medlemsland har blitt syke av langkorona i 2020/2021.

WHO/Europe ber sine medlemsland, deriblant Norge, til å ta langkorona-problemer seriøst og prioritere penger til forskning, oppfølging og rehabilitering.

Tiden med positive koronatester er på ingen måte forbi, viser smittetall fra FHI.

Så nei, vi er ikke ferdig med koronaen ennå. Men nå som det ikke kommer flere koronamidler fra staten, velger Bergen kommune å avvikle alle koronatiltak, inkludert det eneste rehabiliteringstilbudet til langkorona-syke.

Kommunen vil nå sende langkorona-pasientene til gruppetimer på to fysioterapisentre. Men hvorfor det? Kompani Covid har gjort et enormt nybrottsarbeid de siste to årene.

De har opparbeidet seg en stor kompetanse innenfor den sammensatte langkorona-sykdommen. Den tverrfaglige tilnærmingen er deres styrke i møte med symptomer som pusteproblemer, fysisk og kognitiv utmattelse, konsentrasjonsvansker, tapt smakssans og hukommelsesproblemer. Hvorfor setter ikke kommunen pris på denne kompetansen?

Kompani Covid kunne vært Bergen kommunes flaggskip innen langkorona-rehabilitering! De kunne kurset kommuner i hele Norge i opplegget de har utarbeidet. Helsebyråden kunne smykket seg med deres fjær, men i stedet for legger hun ned tilbudet.

Det finnes et annet langkorona-rehabiliteringsprogram på Vestlandet: Helse i Hardanger. Der står jeg også på venteliste. Men gode resultater betyr tydeligvis ingenting, for selv om Helse i Hardanger har en lang venteliste, får de ikke penger til å videreføre langkorona-prosjektet i 2023.

Nå har jeg fått tilbud om rehabilitering på et av de tre private rehabiliteringssentrene på Vestlandet som Helse Bergen har avtale med. Det betyr at Helse Bergen betaler for rehabiliteringen min.

Men disse tre rehabiliteringssentrene har ikke spesifikk rehabilitering for langkorona. Likevel tar de inn langkorona-pasienter som da deltar i lag med andre pasienter som f.eks. har muskel/skjelettplager.

Jeg vil påstå at jeg har andre utfordringer enn dem. Staten er altså villig til å betale 3000 kr i døgnpris i tre-fire uker for meg på en rehabilitering som ikke er rettet mot de problemene jeg har.

Men det ser ikke ut til at verken Helse vest eller Bergen kommune i 2023 finner penger til å videreføre spesifikk langkorona-rehabilitering som jeg trenger for å bli frisk og komme meg tilbake på jobb. Hva er samfunnsøkonomien i det?

Forstår det den som kan. Jeg gjør det ikke. Men det er sikkert fordi jeg sliter med hjernetåke