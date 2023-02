Ap møter seg selv i døren i skolepolitikken

Om de vil gjøre bruk av hjemmeskole vanskeligere, er offentlig godkjente friskoler deres beste venn.

Muligheten for å kunne velge hjemmeskole er en viktig rettighet, skriver Joel Ystebø.

Joel Ystebø 1. kandidat, Bergen KrF

Arbeiderpartiets kamp mot alle tilbud utenfor den offentlige A4-skolen bør ikke overraske noen. Men av og til møter de seg selv i den velkjente døren. I dette tilfelle gjelder det Arbeiderpartiet i Bergen.

Skolebyråd Linn Pilskog foreslår at alle foreldre skal måtte søke det offentlige om tillatelse til å ta ut barna av skolen. På den måten skal det bli vanskeligere for foreldre å velge hjemmeskole.

Det er gode grunner for hvorfor samfunnet bør følge opp barn i hjemmeskole bedre. Samtidig er muligheten for å kunne velge hjemmeskole en viktig rettighet. Det er tross alt foreldrene som oppdrar barna, ikke det offentlige.

Samtidig har vi en Arbeiderparti-ledet regjering som har lagt frem et lovforslag som strammer kraftig inn muligheten til å etablere nye friskoler.

Det er en folkerettslig forpliktelse å la foreldre få velge andre skoler enn den offentlige skolen for sine barn. Regjeringen mener imidlertid at denne forpliktelsen oppfylles gjennom lovverkets bestemmelser knyttet til hjemmeskole. Derfor vanskeliggjøres etablering av friskoler.

I sin ideologiske kamp mot alternativer til den offentlige skolen mener altså Arbeiderpartiet det er bedre at barn er på hjemmeskole enn på en offentlig godkjent friskole. For et paradoks. Om Arbeiderpartiet vil gjøre bruk av hjemmeskole vanskeligere, er offentlig godkjente friskoler deres beste venn.

Offentlig støtte til friskoler gir et mangfold i skoletilbudet som KrF mener er avgjørende. Staten bør også gi mulighet til å etablere nye skoletilbud der det er grunnlag for det.

KrF vil selvsagt beskytte retten til å få undervisning hjemme, men i de aller fleste tilfeller vil det være bedre for elevene å gå på en friskole enn å få undervisning hjemme. Vi trenger KrF i styringen av landet og Bergen, fordi vi anerkjenner friskolenes store betydning for skoletilbudet.