Nå må vi lette på forbudet mot gamle ovner og peiser

Ikke la fullt funksjonelle ildsteder stå ubrukte gjennom en vinter med strømkrise.

Denne peisen var en av dem som ble forbudt å bruke da Bergen kommune innførte forbud mot ikke-rentbrennende ildsteder. De fleste peiser og vedovner eldre enn 1998 er ikke-rentbrennende.

Thomas Flesland Bystyrerepresentant, Senterpartiet

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Husstander i Bergen kommune opplever nå svært høye strømpriser. Mye tyder på at vi må leve med disse ekstreme prisene i lang tid fremover.

I tillegg har Norges Bank satt opp styringsrenten, og vil øke den ytterligere i tiden som kommer. En kraftig generell prisøkning i samfunnet, sammen med økte rentekostnader og ekstreme strømutgifter, rammer svært mange bergensere.

Det har vært diskutert å øke bostøtte og lignende, som kan hjelpe noen få. Samtidig er det store flertallet av bergensere ikke mottakere av bostøtte, men mennesker som likevel er sterkt påvirket av de økte utgiftene som nå rammer.

Svært mange husstander har i dag et ildsted som kan benyttes når høsten og vinteren nærmer seg. Da oppvarming av bolig står for størsteparten av strømforbruket i husholdningen, vil det å kunne fyre med ved kunne avlaste strømregningen betydelig.

Men siden det er innført forbud mot bruk av såkalte «ikke-rentbrennende ildsteder», vil mange av byens fullt funksjonelle ildsteder måtte stå ubrukte gjennom vinteren.

Hensikten med forbudet var å redusere luftforurensningen i Bergen.

Noen har benyttet seg av panteordningen og oppgradert ildstedet sitt. Til tross for en begrenset pantesum, vil det å skifte ildstedet kunne koste mange titalls tusen kroner. Derfor er et stort antall av byens ildsteder fremdeles ikke-rentbrennende.

Les også Dette må du vite om fyringsforbudet

Intensjonen bak fyringsforbudet er god, og hensynet til folkehelse og luftkvalitet skal vektes tungt. Likevel er det problematisk at forskriften gjelder hele Bergen kommune. Ikke bare i kjente og utsatte områder hvor det forekommer for høye verdier av luftforurensning, men også helt ute i periferien og ved kommunens yttergrenser.

Steder hvor man har brent med disse ildstedene i generasjoner, og aldri vært i nærheten av grenseverdiene for luftforurensning, pålegges altså de samme kravene som Danmarks plass og Bergensdalen.

Bystyret må revurdere forbudet mot ikke-rentbrennende ildsteder, spesielt i områder som ikke er plaget av luftforurensning, mener Thomas Flesland (Sp).

Når kommunens innbyggere går gjennom krevende tider, må byens politikere gjøre det vi kan for å lette på disse byrdene. Det ville vært naturlig å revurdere forskriften, slik at områder uten tidligere registrerte tilfeller av for høy luftforurensning fremdeles kan ha muligheten til å bruke vedfyring som varmekilde i husstanden.

I bystyret 21. september ber jeg derfor byrådet endre forskriften, slik at boliger i områder i Bergen kommune som ikke tidligere har registrert for høye grenseverdier av luftforurensning, fremdeles kan benytte sine eksisterende ildsteder.

Disse endringene bør legges frem for bystyret snarlig, slik at de mange ildstedene dette gjelder, kan benyttes kommende vinter.