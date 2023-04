Er brød farleg no igjen?

Det kjem mykje feilinformasjon om kosthald.

Matindustrien har auka fiberinnhaldet og redusert saltinnhaldet i brød. Desse positive endringane står i fare for å verte nulla ut av påstandar om at ultraprosessert kjøpebrød er farleg, skriv innsendarane.

Sjå skribentar nederst

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Som lærarar innan utdanningar for fremjing av folkehelse og godt kosthald vert vi stadig meir frustrert over mediebiletet våre studentar skal ut og arbeide i.

Helse- og kosthaldspåverkarar bidreg til å spreie feilinformasjon om kosthald og helse, noko som gjer det svært vanskeleg å skilje ut kunnskapsbasert informasjon, også for fagarbeidarar.

Dette er spesielt relevant i lys av den nye folkehelsemeldinga som har fokus på kosthald.

Ein døyr truleg ikkje tidlegare av å ete kjøpebrød, så kvifor kjem nokon med påstandar som kan gje inntrykk av det? Ofte kombinert med antydningar om at vi som driv med førebyggande folkehelsearbeid, ikkje held oss oppdatert på kosthaldsforskinga.

Vår frustrasjon er grunna i at sensasjonsprega enkeltfunn frå ny forsking vert presentert som fakta som motseier dei nasjonale kostråda. Vi vil kome med nokre eksempel som er mykje framme i media.

Les også Klinge angriper nye kostråd: Truer norsk matberedskap

Ultraprosessert mat er kategorisert etter eit system der tillagingsmetodar og tilsetjingsstoff avgjer kor prosessert ei matvare er.

Ultraprosessert mat er i all hovudsak industriframstilt, noko som i seg sjølv gir negative assosiasjonar for mange. I tidlegare kosthaldsstudiar finn ein at dei som et mykje ultraprosessert mat, er dei same som utviklar hjarte- og karsjukdom, diabetes type 2 og kreft.

Dette blir i dag brukt som argument for at all mat som fell innunder kategorien ultraprosessert, er «usunn». Problemet med dette argumentet er at matvarene i kategorien er svært ulike, og fleire har eit høgt innhald av nyttige næringsstoff.

Dermed passar dei ikkje i same ultraprosesserte sekk. At ein ikkje bør ete kaloritette matvarer med mykje sukker, metta feitt og salt for ofte, er ikkje noko nytt, og er alt varetatt i dei norske kostråda.

Når det å ete magre meieriprodukt tilsett smak vert jamstilt med røyking, er grunnlaget syltynt.

Fasting vil gjere det utfordrande for dei aller fleste å få i seg nok frukt og grønsaker, meiner innsendarane.

Også kjøpebrød er i kategorien ultraprosessert mat. Utviklingsarbeid i matindustrien har auka fiberinnhaldet, redusert saltinnhaldet og auka haldbarheita av brød, og dermed også minka matsvinn.

Desse positive endringane står i fare for å verte nulla ut av påstandar om at ultraprosessert kjøpebrød er farleg – og skaper unødig bekymring for å ete ei matvare som eigentleg er helsefremjande.

Ei overbevisande mengde forsking viser at inntak av fullkorn og fiber gir lågare risiko for sjukdom, og brød er ei svært viktig kjelde for dette i kosthaldet vårt.

Eit anna mediefokus er motediettar, der det siste eksempelet er å faste. Berre ein faster tidleg nok på dag, lenge nok i løpet av dagen og held seg unna mellommåltid, vert ein lova betre helse, mellom anna ved at kroppen får mange og lange pausar frå mat for å reinsast innanfrå.

Dette minner mykje om detox-kurane frå nokre år tilbake, og er like tynt fagleg basert. Eit regime med fasting vil gjere det utfordrande for dei aller fleste å få i seg nok frukt og grønsaker, meieriprodukt, fisk og grove kornprodukt, og dermed nok av viktige næringsstoff.

Sensasjonsprega påstandar og enkeltståande forskingsartiklar om kosthald og diettar bør ikkje sidestillast med store kunnskapsoppsummeringar og kostråd.

På same måte som krav om å merke reklame med retusjerte personar, bør det innførast eit krav om å merke kosthaldspåstandar som vert publisert i offentlege medium med tydeleg informasjon om grunnlaget for påstanden. Når noko synest for godt til å vere sant, er det som regel det.

Det er ein styrke i eit samfunn at nokon stiller spørsmål ved det etablerte og spreier engasjement for kosthald. Men å så tvil og usikkerheit om kostråda er ingen god strategi for folkehelsa.

Har du kasta deg på faste-trenden? Ja, har droppa frukost Nei, eg et det same som før Faste, kvifor skal eg det? Eg fastar av og til

Bodil Bjørndal, bachelorprogrammet i folkehelsearbeid, HVL; Iselin Thowsen Vildmyren og Ingrid Laukeland Djupegot, Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, HVL; Eli Kristin Aadland og Julie Meinseth Vatne, masterprogramma-grunnskulelærar Mat- og helse, HVL; Anette Hjartåker, masterprogrammet i klinisk ernæring, UiO