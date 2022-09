Kjernekraftverk på Brann Stadion?

Kjernekraft kan være viktig globalt. Det betyr ikke at Norge skal satse på dette.

Innsenderen tror nyutvikling av kjernekraftteknologi kan bli forsinket. Kjernekraftverket Olkiluoto 3 i Finland startet prøveproduksjon i år, 12 år etter planen.

Erik Espeset Adm.dir. i Tafjord kraft, Ålesund

Kjernekrafttilhengerne Sunniva Rose og Jonny Hesthammer skriver at et lite modulært kjernekraftverk får plass på et areal tilsvarende Brann Stadion. Dersom denne kjernekraftteknologien var ferdig utviklet, hadde det vært en god idé. Spesielt fordi det da ville ligge midt i der det trengs mye kraft – Bergen by. Kortreist kraft er alltid en god idé.

For 25 år siden mente mange i min bransje – energibransjen – at den eneste redningen for Norge sin energiforsyning fremover var gasskraft. Hovedargumentet var at alternativene vindkraft, solkraft og småkraft var altfor ustabile.

Nå har vi de siste ti årene vist at det det går fint å ta økningen i energiforbruket med vindkraft og småkraft. Dette fordi vi har et godt vannkraftsystem med god regulerbarhet i ryggen, samt at digitaliseringen og mulighetene til å styre krafttilgangen minutt for minutt er blitt mye bedre.

«Jeg er ikke prinsipiell motstander av kjernekraft, men denne teknologien bør utvikles av de allerede etablerte kjernekraftnasjonene», skriver Erik Espeset.

Nå blir vi fortalt av Sunniva Rose og Jonny Hesthammer, som ikke jobber med norsk kraftforsyning, at kjernekraft er løsningen på Norges energiutfordring. Det blir påstått at GE Hitachi og Rolls-Royce skal starte masseproduksjon av modulære miljøvennlige kjernekraftreaktorer innen 2030. Slike selskaper er alltid på selgeren, og hvis teknologiutviklingen går senere, så kan dette like gjerne bli 2040.

Disse selskapene ønsker visstnok Norge som kunde. Hva er så Norge? Er det den norske staten som skal være kunde, eller finnes det private norske investorer som vil satse på norsk kjernekraft? Den norske staten har allerede uttrykt at den ikke er interessert i kjernekraft. Da gjenstår det å finne private investorer. Jeg oppfordrer derfor Rose og Hesthammer til å komme opp med en seriøs investorgruppering som vil satse på kjernekraft i Norge.

Det siste kjernekraftverket som ble bygget i Norden, er Olkiluoto 3 i Finland. Det har startet prøveproduksjon i år etter å ha vært tolv år forsinket og flere ganger dyrere enn opprinnelig budsjett, selv om dette er konvensjonell «velprøvd» uranteknologi. Hva skulle få oss til å tro at nyutvikling av kjernekraftteknologi ikke skal bli forsinket?

Jeg er ikke prinsipiell motstander av kjernekraft, men denne teknologien bør utvikles av de allerede etablerte kjernekraftnasjonene som Frankrike, Japan og Kina. Norge har ingen komparative fortrinn for å bli ledende innenfor kjernekraft, med unntak at vi har gode forekomster av Thorium.

Det finnes svært få som kan noe om kjernekraft i Norge, og vi må spørre oss selv om det er rett prioritering å bygge opp universitetsstudier og fagutdanning på kjernekraftområdet. Hvilket organ skal saksbehandle søknad om et kjernekraftverk i Norge og gi konsesjon? Det burde kanskje være NVE, men de vil først bruke mer enn ti år til å bygge opp kompetanse på området.

De lettvinte vil kanskje si at kompetansen kan kjøpes og at konsesjonsbehandlingen kan outsources til Acer eller et utenlandsk organ utenfor norsk konstitusjonell kontroll. Til dem sier jeg lykke til med det politiske innsalget.

Selv om kjernekraft kan være viktig globalt, betyr det ikke at Norge skal satse på dette. Forbedret kjernekraftteknologi kan drøye til 2050 før den blir kommersielt tilgjengelig. Vi må huske på at klimaet ikke kan vente i 25 år. Vi må snarest satse på mer av den fornybare energiteknologien hvor vi i Norge store ressurser som er lønnsomme i dag – vindkraft, vannkraft og solkraft.