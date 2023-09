Stryk til Posten og lokalpolitikerne

Feighet gjør at man ikke tør stille krav til utbyggerne. Og imens mister vi et viktig turområde.

«Det som tidligere var «landet» for folk i byen, er nå i ferd med å bli landdeponi for bybaneutbygging, asfalterte parkeringsplasser og skjemmende industribygg», skriver innsenderen.

Roar Ulvestad Bergen

Det er frustrerende å lese hvor symbolsk politikk som gjelder bærekraft er, når det gjelder lokale forhold. På Liland ble det altså rasert matjord for å gi plass til bilforretninger, som så heller lokaliserte seg i et viltvoksende industriområde på Kokstad.

Langs Kokstadveien, som strekker seg fra Flyplassveien til Dolviken, har det de siste årene eksplodert med næringsvirksomhet, som uten hemninger har spist seg kraftig inn i områdets rest av uberørt natur.

Mellom Storrinden, det høyeste punktet i området, og flyplassen, er det et unikt område som er aktivt brukt til rekreasjon og turvirksomhet av oss som bor i Kokstad- og Sandsli-området.

Utbyggertrangen har her bare eskalert, og nå er det Posten som vil ødelegge den aller beste tur- og naturdelen av dette området med utbygging av en ny terminal.

De er visst nok eiere av området og har for mange år siden blitt lovet mulighet til utbygging i området. Men det er sjokkerende hvor lett Posten selv tar på det tap av natur som dette innebærer, noe som fremgår av et notat de laget i 2022.

Her står det at «Området er i dag ubebygd og i bruk til rekreasjon, en utbygging vil endre dette landskapet. For å bøte på virkninger for tilliggende areal er det sikret ny tilkomststi til friluftsområdet, som kobler seg på eksisterende stinett.»

Det som er saken, er at når området er utbygget etter Posten sine planer, er det meste og det beste stinettet fjernet.

«For oss som bor her ute, er dette vårt lille byfjell og vår lille vidde, men helt klart så langt vekke fra rådhusets øvre etasjer at det ikke teller», skriver Roar Ulvestad.

I tillegg til egen utbygging, vil Posten selge et stort område for å delfinansiere sin egen utbygging. I praksis vil det si at vi får et forsterket belte av næringsområde som strekker seg helt fra Hansa bryggeri til Dolviken.

Hva som dukker opp i dette området, vet vi ingen ting om, og Posten konkretiserer ingen ting av dette. Utbyggingssaken (reguleringsplanen) er foreløpig utsatt etter at Postens reguleringsplan ble opphevet av statsforvalteren, etter klage fra Forum for natur og friluftsliv Hordaland.

Utbyggingssaken er nå helt symbolsk oppe til ny behandling i bystyret, og miljø og folkehelse vil igjen gjøre knefall for den heller glupske delen av næringslivet.

Posten har allerede fjernet alt av vesentlig vegetasjon i det området de vil bygge ut, og kvernet alt opp til flis. Selv de nakne furustammene i Murmansk ser mer vitale ut enn vegetasjonen i dette området gjør nå.

Når denne utbyggingen er ferdig i fullformat, er store myrområder gjort om til industri og parkeringsplasser, og områdets brukere må finne andre steder.

De resterende delene av Storrinden-området er forholdsvis ulendt med dårlige eller ikke-eksisterende stier, og er lite attraktivt for andre enn de mest innbitte turfolk.

I praksis har Posten fått fritt frem for sine utbyggingsplaner, og alle løfter fra politikerhold om å ta vare på natur er tomme floskler, noe man kan holde på med i andre kommuner. For oss som bor her ute, er dette vårt lille byfjell og vår lille vidde, men helt klart så langt vekke fra rådhusets øvre etasjer at det ikke teller. Snakk om feighet når man ikke tør å stille krav til utbyggere.

Er det den samme politiske konsensus som gjorde deler av Liland om til et ingenmannsland, som nå skal la store deler av Kokstads viktige natur bli rasert?

Det som tidligere var «landet» for folk i byen, er nå i ferd med å bli landdeponi for bybaneutbygging, asfalterte parkeringsplasser og skjemmende industribygg.

På tide å tenke gjenbruk og oppkjøp av eksisterende industriområder i stedet for å sette bulldoserne og gravemaskinene i den lille naturen vi har igjen i området.

Stryk til Posten og stryk til lokalpolitikere som i praksis yter null motstand mot rasering av lokalt naturmiljø. Finnes det en egen pose å legge miljøskadelige politikere i? Den må være stor.