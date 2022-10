Såpeglatt sykkelvei

Er det for mye å be om hjelp fra kommunen et par ganger i oktober?

John Alden benytter ofte gang- og sykkelveien fra Eidsvåg til Munkebotn.

John Alden Syklist

Den svingete veien opp til flotte Munkebotsvatnet er sikreste vei for syklister til Eidsvåg og Åsane.

Den hårnålsnor seg oppover den skogkledde fjellsiden i det som må kunne kalles en løvskogallé. Flott skue fra mai til september. Så kommer oktober ...

I noen hektiske uker gjør skogen sitt beste for å strippe grenene for alt løv før kulden kommer. Løvet legger seg som et teppe.

Dødt løv er som alle vet, forstadiet til olje. Da kan det ikke komme som en bombe, at en av egenskapene til dette laget, er friksjonsfravær.

Ekstra sleipt er løvlaget i våt tilstand, og oktober er jo ikke akkurat kjent som perioden i året med minst nedbør.

Dødt løv holder i tillegg svært godt på fuktighet, og med oktober kommer også nattefrost og generell fare for minusgrader. Da snakker vi om potensiell fare for skøyteisliknende forhold.

Er det da for mye å be om at kommunen sender en bil, to til tre ganger i løpet av oktober, og blåser/spyler disse 200–300 meterne fri for løv?

Alternativet er sykling i Helleveien og Ytre Eidsvåg, med alle de trafikale utfordringene det innebærer.

