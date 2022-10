Jo, E16 er farlig

Ingen vet hvor raset går neste gang, men alle vet at det vil gå.

8. juni 2016 gikk et stort steinras over E16, ikke langt fra Bolstadøyri. Hva om raset hadde skjedd under Voss cup, to dager senere? spør innsenderen.

Terese Kvinge Nøttveit

Tryggve Lie-Brekkhus hevder i sitt innlegg i BT 24. oktober at folks oppfatning av veien som farlig er fullstendig medieskapt, og ikke har sin rot i virkeligheten!

Vel, Tryggve Lie-Brekkhus, det faktum at det ennå ikke har gått liv tapt som følge av ras på E16 mellom Bergen og Voss, skyldes ren og skjær flaks og ingenting annet.

Begrepet farlig er et subjektivt begrep, og vi kan ha ulike oppfatninger om hva som er farlig. Jeg, og mange med meg, opplever veien som farlig. Og hvorfor det? Det handler om risiko. Risiko er en funksjon av sannsynlighet og konsekvens.

Som Tryggve Lie-Brekkhus peker på, finnes det helt sikkert andre veier både på Vestlandet og andre steder i landet som, basert på historiske data, har høyere sannsynlighet for ras enn det som er tilfelle for E16 Bergen–Voss. Men når man vurderer risiko, må man ta med flere forhold i likningen: Jo flere biler, jo høyere sannsynlighet for at ett eller flere kjøretøy faktisk blir truffet når det går ras.

Trafikkmengde pr. time på målestasjon på Stanghelle viser mellom 600 og 1000 passeringer pr. time hver fredag ettermiddag. Det betyr at det passerer en bil hvert fjerde til femte sekund. På utfartshelger rundt påske, jul og høstferie står det milevis med kø i rasutsatte områder.

8. juni 2016 gikk det et enormt ras på E16 ved Bolstad. Trafikkmengden på tidspunktet da raset gikk, var i underkant av 200 kjøretøy pr. time. I snitt ett kjøretøy pr. 20. sekund. Et vogntog ble tatt, og sjåføren kom fra det med lettere skader. Raset var opp til 70 meter bredt. Rundt 1000 lastebillass steinmasser måtte fjernes før veien kunne åpnes igjen.

Påfølgende helg var det Voss cup. De fleste som har barn og ungdom som spiller fotball og har deltatt på Voss cup, vet akkurat hvordan strekningen Arna–Voss ser ut i forbindelse med utfarten til Voss cup. På dette tidspunktet ville rasområdet vært tettpakket av biler med forventningsfulle barn på vei til Voss cup.

Hva om raset hadde skjedd fredag 10. juni, og ikke onsdag? Hvor mange biler hadde stått i kø der raset gikk? Ti–tolv? Og i hver bil tre–fire forventningsfulle barn og foreldre. Et sted mellom 30 og 50 mennesker, veldig mange av dem barn og ungdommer. Hvor mange av disse ville hatt sjanse når nær 20.000 tonn steinmasser kom dundrende over veien?

Vel, Tryggve Lie-Brekkhus, at veien er farlig, har definitivt sin rot i virkeligheten. Ingen vet hvor raset går neste gang, men alle vet at det vil gå. La oss håpe vi er like heldige neste gang som vi har vært frem til nå, og at det går på en onsdag, og ikke på en fredag eller søndag!