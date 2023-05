Aldri før har det vært vanskeligere å parkere i Bergen

Teknologi som skal gjøre livet enklere, gjør det heller verre for oss.

Andrea Magugliani, her i Laguneparken, har syv parkeringsapper og blir stadig mer forvirret.

Andrea Magugliani Bergen

I dag lastet jeg ned en ny app fra en ny parkeringsleverandør i Bergen og innså at jeg burde organisere dem i en mappe på telefonen min. Jeg har syv apper! Ja, syv! Da gikk det virkelig opp for meg.

Per nå finnes det altfor mange apper å velge mellom når det kommer til å betale for parkering i Bergen, og det er en hodepine å prøve å finne ut hvilken app man skal bruke, avhengig av hvor man parkerer.

Noen apper trekker automatisk betaling fra kontoen din, mens andre må du spesifisere hvor lenge du skal parkere. I hver app må du oppgi personlig informasjon, betalingsmåter og krysse av for varsler.

Min kone får alltid beskjed når jeg parkerer på Lagunen, selv om hun ikke bryr seg og ingen trenger å vite det. Jo da, det var min feil, jeg krysset ikke av for varsler da jeg lastet ned appen ...

Andrea er frustrert over at teknologi faktisk gjør ting mer komplisert og stressende.

Men det verste er inkassovarsel og bøtene. Til tross for mine beste anstrengelser for å bruke riktig app og betale for parkering, har jeg fortsatt mottatt inkassovarsel i posten for å ikke ha gjort det. Boten ble aldri mottatt, og nå kommer et inkassovarsel fra et inkassoselskap.

Inkassovarsel spesifiserer ikke alltid hvor de ble utstedt eller av hvem, noe som gjør det nesten umulig å vite hvor jeg gjorde feil, og hvordan jeg kan unngå det i fremtiden.

Dette skyldes at selskapene som samler inn bøtene, ikke er de samme som utsteder dem.

Det er frustrerende å se at teknologi, som er ment å gjøre livene våre enklere, faktisk gjør ting mer komplisert og stressende.

Er dette virkelig hva fri konkurranse betyr? Et utall av aktører som tilbyr samme tjeneste og forvirrer borgerne ved å konkurrere på priser, slik at eierne av parkeringsplasser kan øke fortjenesten?

Bergen kommune må ta grep for å forenkle parkeringssystemet, i det minste på veiene og parkeringsplassene hvor de har ansvar. Vi trenger ikke en rekke forskjellige apper, vi trenger en eller to som er brukervennlige og pålitelige.

Det er på tide å kreve bedre teknologi og implementering fra de som leverer tjenestene. Vi bør ikke måtte hoppe gjennom ringer for å parkere bilene våre, og vi bør absolutt ikke bli straffet urettferdig for ikke å kunne navigere i et forvirrende system.

La oss gjøre det enkelt!