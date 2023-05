Forby reklame for klær!

Det er ikke lov å reklamere for tobakk og alkohol. Nå er det på tide å forby aggressiv markedsføring av klær.

Ettersom klesindustrien står for store klimautslipp, burde det være reklameforbud for klær, mener Monica Langeland.

Monica Langeland Marinbiolog og eier av nettbutikken Grønt Skift

Tobakk og alkohol er ikke bra for oss, så derfor er det et reklameforbud for disse varene. Klesindustrien er ikke bra for oss eller jordkloden vår, så burde det ikke være et reklameforbud for klær også?

Uansett om vi slår på TV-en, åpner et magasin eller en nettside, så blir vi fortalt hvordan vi bør kle oss og hva som er «hot» akkurat nå.

Klesindustrien har mange store utfordringer

Ifølge Framtiden i våre hender står produksjon av tekstiler og sko for åtte prosent av globale klimagassutslipp. I tillegg har klesindustrien et høyt forbruk av både vann og kjemikalier, og den er en stor kilde til forurensing av både jordsmonn og vannkilder.

To av tre nye plagg som produseres nå, er laget av oljebaserte fibre, med andre ord plast (Changing markeds 2021). Plagg av plast mister plastbiter i hele sitt livsløp, og særlig under vask, noe som resulterer i mikroplast i havet. Det er estimert at så mye som 20–35 prosent av mikroplasten i havet kommer fra plastbaserte plagg.

Fashionchecker har undersøkt arbeidsforhold hos 311 klesmerker og kun syv prosent av merkene betalte levelønn til arbeiderne sine. I tillegg er seksuell trakassering vanlig, gravide får ofte sparken, og fagforeninger undertrykkes.

Det er ingen grunn til at du skal fornye sommergarderoben, så lenge skapet ditt er fullt av klær, mener innsenderen.

Når vi kjenner konsekvensene av vårt overforbruk av klær, så lurer jeg på hvorfor klesindustrien får lov å fortsette en aggressiv markedsføring?

I Norge er det ikke lov å reklamere for tobakk eller alkohol, og reklameforbudets hovedformål er å hindre påvirkning som fører til økt etterspørsel. Det er akkurat denne etterspørselen vi må redusere når det gjelder klær også.

Det er ingen grunn til at du skal kjøpe nytt plagg til denne sommeren så lenge skapet ditt er fullt av klær. En gjennomsnittsgarderobe i Norge består av 359 klesplagg. Vi trenger ikke flere plagg enn det!

Faktisk så kjøper vi dobbelt så mye klær nå som på 1990-tallet. Før var det fire sesonger i året, mens nå er det i alle fall 52. Det som var «inn» forrige uke, er «ut» denne uken. Så jeg håper ikke du kjøpte sommerkjolen din for tidlig ...

Klesindustrien er helt avhengig av at vi påvirkes av reklamen, skriver Langeland.

Salget av brukte klær er raskt økende, og det er veldig bra, men fortsatt så eksporteres 97 prosent av bruktklærne våre. Salg av brukte klær er et bra tiltak, men langt ifra nok. Vi må redusere produksjonen av nye plagg drastisk, og det skjer ikke før forbruket vårt går ned.

For klesindustrien er i dag helt avhengig av at vi forbrukere påvirkes av reklamen, og følger trendene, for å holde forbruket oppe. Hadde det blitt ulovlig å annonsere for klær, tror jeg vi hadde merket nedgang i salget meget raskt. Fordi vi trenger ikke nye klær, vi bare ønsker ett nytt uttrykk.

Det skal selvfølgelig være lov å leke med klær og fremtoning, men det er jo det motsatte som skjer når alle skal se helt like ut hele tiden. I en verden som tjener på vår usikkerhet, må en faktisk være ganske modig for å gå sin egen vei.

Det er bra at salget av brukte klær er raskt økende, men fortsatt eksporteres 97 prosent av bruktklærne våre, skriver innsenderen. Denne kleshaugen er dumpet Atacama-ørkenen i Chile.

Moteverden er derfor med på å lage boksen, som alle skal passe inni, enda mindre enn den er i utgangspunktet. I modellverden er mangfold fremdeles absolutt unntaket, og de fleste strever med å kjenne seg igjen i reklamebildene.

Jeg tror et reklameforbud mot klær hadde vært bra både for folk og for kloden! Skal vi nå klimamålene, må vi gjøre drastiske endringer, og en slik endring hadde fått store positive konsekvenser på kort tid.

Håper du finner noe pent i skapet!