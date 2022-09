Kjernekraft leverer kortreist strøm

Resultatet er lavere strømpriser til de norske forbrukerne.

Slik ser britiske Rolls-Royce for seg at deres små, modulære kjernekraftverk (SMR) kan bli om få år. Kraftverk av denne typen kan bli svært lønnsomme, tror innsenderne.

Jonny Hesthammer CEO i M Vest Energy og tidligere geologi- og geofysikkprofessor

Sunniva Rose PhD i kjerne- og energifysikk, forfatter

Adm.dir. i Tafjord Kraft i Ålesund, Erik Espeset, synes kjernekraft i Norge er en dårlig idé. Det er kanskje ikke overraskende at en kraftprodusent i et område med lave priser heller vil ha strømkabler til Sør-Norge i kombinasjon med utenlandskabler, ettersom resultatet er høyere strømpriser. For det er nettopp det hans forslag om mer væravhengig kraft innebærer.

Han poengterer at ingen av oss jobber med kraftproduksjon. Nettopp derfor kan vi gjøre uavhengige betraktninger med utgangspunkt i det vi kan mye om, nemlig kjernekraft og energikompleksitet.

Espeset hevder at kjernekraft tar lang tid å bygge og er dyrt, og han viser til overskridelsene ved Olkiluoto 3 i Finland. Når vi påpeker at det foregår enorm satsing på små, modulære reaktorer, SMR, så sier han at selskaper som GE Hitachi og Rolls-Royce, to av verdens mest solide selskaper, alltid er «på selgeren», og at vi derfor ikke kan stole på dem.

Hele poenget med å referere til disse er nettopp at de kan kutte kostnader og byggetid fordi de baserer seg på serieproduksjon av velprøvd teknologi, ikke noe som ligger langt frem i tid.

Sunniva Rose har doktorgrad i kjerne- og energifysikk fra Universitetet i Oslo, er foredragsholder med forskningsfokus innen kjernekraft og thorium og forfatter av boken «Vi er stjernestøv – kjernefysikk for folk flest». Jonny Hesthammer er administrerende direktør i M Vest Energy og tidligere geologi- og geofysikkprofessor ved Universitetet i Bergen.

Et viktig aspekt ved slike små kjernekraftverk er at strømmen kan produseres der den trengs, med minimale behov for naturinngrep. Det alene gjør at SMR ikke bør avfeies. I tillegg, ved å ta i bruk kjernekraft som et supplement til væravhengig kraft, styrkes også forsyningssikkerheten samtidig som behovet for utenlandskabler reduseres. Resultatet er lavere strømpriser til de norske forbrukerne.

Norge har allerede etablert et lovverk for nukleære anlegg, og gjennom oppbygging av norsk oljeindustri har vi demonstrert til fulle vår evne til raskt å opparbeide nødvendig kompetanse for sikker bygging og drift av avanserte installasjoner.

Espeset utfordrer oss til å finne private investorer som vil satse på kjernekraft i Norge. Den utfordringen tar vi. De økonomiske analysene vi har gjort, viser nemlig at kjernekraft kan bli svært lønnsomt, helt uten subsidier.

Bygging av en SMR koster omtrent det samme som utbygging av et lite oljefelt, og har vel så stort inntektspotensial. Det bør interessere oljeselskaper og andre på jakt etter nye, grønne og langsiktige investeringsmuligheter.

