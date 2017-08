Folk flest setter seg ikke inn i utbyggingsplaner og konsekvensene av dem. Det straffer seg nå.

Ulriken, Lille og Store Lungegårdsvannet er viktige for oss bergensere. De er samlet en del av byens visuelle identitet. Hvor mye skal vi tillate at Lungeren (daglig tale) skrumper inn?

Jernbanen eter seg stadig utover og plass til bybanetrasé er planlagt. La oss slippe badestrand og andre påfunn. Gangvei og pen beplantning langs vannet holder.

Byrådet skal representere bergenserne. Men folk flest setter seg ikke inn i utbyggingsplaner og konsekvensene av dem. Det straffer seg nå. For nå ser vi hvor stort areal planene stjeler.

Miljøet i Lungeren blir skadelidende ved at store utfyllinger skjer. Ekspertene på området har tidligere uttalt seg negativt i BT om saken. Hvorfor skal store steinmasser dumpes i Lungeren for å spare Liavatnet? Og hvem skal kjempe for å spare Lungeren?