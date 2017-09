Ingen har sagt at noe skal flyttes. Spørsmålet er hvor den nye marine klyngen, som ikke finnes ennå, skal plasseres. Der er Dokken en enestående mulighet.

Bergensere er berømte for sitt engasjement og temperament. De fleste som har bodd her en stund, vet det trengs et snev av galskap for å mene noe høyt om hvordan byen vår bør utvikles. Lidenskapelige reaksjoner – og motreaksjoner – lar nemlig sjelden vente på seg!

Monica Hannestad sitt svar i Bergen Tidende til mitt debattinnlegg, «Dokken trenger drahjelp», skuffer ikke i så måte. Hun bruker sterke ord, men det tolker jeg som noe bra. Det viser at kommentaren min traff en nerve hos folk, skaper reaksjoner, og tas på alvor, blant annet av henne. Det er godt, for det var meningen.

Jeg tror hverken Hannestad eller jeg mangler visjoner eller vidsyn. Jeg tror tvert imot at begge to, som mange andre, kun ønsker det beste for Bergen. Men selv om lidenskap er bra, er det viktig å ha is i magen og holde hodet kaldt i en debatt som er så viktig som denne.

Det virker som Hannestad tror at det eksisterende miljøet på Marineholmen foreslås flyttet, eller ødelagt. Det er selvfølgelig ingen som har tatt til orde for noe slikt, og dette er viktig å oppklare. Det gode miljøet på Marineholmen er selve grunnen til at det allerede går så bra der, og må tas vare på. Det er nettopp årsaken til at resten av utviklingen der vil løsne av seg selv.

Den nye marine klyngen det er snakk om, og som Statsbygg i dag behandler, er samlokaliseringen av NIFES, Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet og et par aktører til. Disse aktørene er i dag spredt rundt omkring i byen – på Nordnespynten, i Strandgaten og andre steder. Denne klyngen eksisterer ikke ennå.

Det er en selvfølge at denne klyngen må plasseres i verdens soleklare havhovedstad Bergen, og da blir neste spørsmål hvilken plassering som vil gi best resultat, både for klyngen selv, og for byen som helhet. Dette er et kjempeviktig spørsmål som vi er nødt til å diskutere, og jeg håper mange flere henger seg på debatten. Det åpenbare svaret, mener jeg, er Dokken.

På sikt må målet være at den marine klyngen skal vokse langt ut over både Dokken og Marineholmen. Drømmen må være at hele Bergen til slutt blir én, stor marin klynge. Det vil bare være på sin plass, for den sanne, globale marinhovedstaden som Bergen er.

Den nye marine klyngen, som ikke er unnfanget ennå, vil styrke det marine miljøet i Bergen uansett hvor den plasseres. Men, en marin klynge må kunne vokse:

Vi trenger plass til næringsliv. Til akvariet. Til sjømatselskapene, restauranter og boliger. Til skoler, og sykkelsnarveier overalt. Plass til showrooms for næringen, og rikelig med scene-plass for forskningen. Vi trenger nok plass for et utstillingsvindu for hele Bergen, verdig en ekte havhovedstad. Ikke bare et signalbygg – en signalbydel. Dette kan kun Dokken klare.

Monica synes å ta det for gitt at Dokken vil bli en realitet, uansett. Det tror jeg er naivt, og her er vi uenige. Dokken er et stort, komplisert område med mange ulike interesser og beslutningstakere. Skal Dokken lykkes, ikke halvveis men fullt og helt, kreves kløkt, planlegging og samarbeid av ypperste klasse. En ny marin klynge på Dokken er nøkkelen til det.