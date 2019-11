Årets nobelpris i kjemi gjør det mulig å tro på elfly

Sjelden har prisen hatt en så nær relasjon til folk flest som i år.

RENERE LUFTFART: Gjennombrudd innenfor batteriteknologi kan etter hvert føre til at elektriske fly blir vanlige, tror innsenderen. Scanpix (fotomontasje)

Magne O. Sydnes Professor i kjemi, UiS

Både i Bergens Tidende og andre aviser skrives det om hårete målsettinger for å ha kommersielle elektriske flyginger mellom Bergen og Stavanger i løpet av 2023. Mye av æren for at dette overhode kan tenkes å være mulig, går til de tre som deler årets nobelpris i kjemi.

Årets pris deles likeverdig mellom John Goodenough, M. Stanley Whittingham og Akira Yoshino, som får prisen for utvikling av ladbare litiumbatterier. Sjelden har Nobelprisen i kjemi hatt en så nær relasjon til folk flest som i år, og da tenker jeg ikke på muligheten til å fly med elektrisitet som energikilde.

Først og fremst er det mobiltelefonen som har blitt allemannseie, sammen med bærbare PC-er og ikke minst elbilene, som alle får energien sin fra ladbare litium-ionbatterier.

Som tilfellet er med det meste av teknologi vi nå ser på som helt vanlig, har også litium-ionbatteriene gått gjennom en fase med prøving og feiling.

De første litiumbatteriene ble laget av Whittingham på 1970-tallet, på et laboratorium hos oljeselskapet Exxon Mobil. De så på utvikling av batteriteknologi som en forsikring for at de fortsatt kunne være i energibransjen etter oljen.

De første litiumbatteriene ble laget med metallisk litium i den negative elektroden (anoden) for å sikre god flyt av elektroner til den positive elektroden (katoden), som var laget av et metalsulfid.

Litium, som er element nummer tre i det periodiske system, er det grunnstoffet som er mest villig til å gi fra seg elektroner og egnet seg veldig bra til det formålet.

Batteriet, som hadde et høyt potensial, hadde ett problem som oppsto etter gjentatte ladinger – det hadde en tendens til å kortslutte. Noe som kunne føre til eksplosjon og påfølgende brann.

Åpenbart var det et stykke frem til bruk av dette batteriet til annet en forskningsformål.

Løsningen på problemet var å blande inn aluminium i litium brukt i anoden. Det batteriet ble tatt i bruk i en sveitsisk klokke som ble ladet av lys. Med dette gjennombruddet i 1976 var teknologien for ladbare batterier ute av startgropen.

Bidraget til Goodenough i denne historien var at han fant ut at et metalloksid istedenfor et metallsulfid i katoden resulterte i et mye høyere potensial. Ved å bruke litium-kobolt oksid i katoden, økte batteriet fra å gi to volt til å yte fire volt.

Samtidig med denne forbedringen av batteriet, falt oljeprisene i vesten. Dermed forsvant interessen for utvikling av elektriske kjøretøy, som var en sterk drivkraft for batteriutviklingen. Da er det tredjemann, Yoshino, kommer på banen, heiet frem av japanske elektronikkprodusenter.

De var på jakt etter lette ladbare batterier for å levere strøm til alt av håndholdte elektroniske duppeditter. Yoshino fant ut at det ikke var nødvendig å ha metallisk litium i batteriene i det hele tatt – det var nok å ha litiumioner i batteriet. Med den oppdagelsen var det ladbare litium-ionbatteriet født.

Ved å bruke litiumioner fremfor metallisk litium i batteriene, ble de også mye sikrere og kunne brukes i gjenstander som er allemannseie. Den japanske elektronikkindustrien var raske med å ta nyvinningen i bruk og de første produktene med ladbare litium-ionbatterier kom i salg i 1991.

Med de lette batteriene kom det en rasende utvikling innen elektronikk og det er godt mulig at du som leser dette, leser avisen nettopp på en enhet som får strøm fra et litium-ionbatteri – mobiltelefon, pad eller bærbar PC.

Når det jobbes hardt for å få verdens første kommersielle flyrute med elfly på vingene, kan en takke årets nobelprisvinnere i kjemi. De har gjort det mulig å lagre store mengder elektrisk energi i lette batterier.

