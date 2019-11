For dårlig bybanetilbud fra Flesland

Siste avgang går altfor tidlig fra flyplassen.

FOR TIDLIG: Siste avgang fra Bergen lufthavn går kl. 00.08 på hverdager. Det er for tidlig, mener Johan S. Walde. Ørjan Deisz

Debattinnlegg

Johan S. Walde Råstølen, Bergen

Tirsdag 15. oktober ankom vi med fly fra London til Bergen lufthavn Flesland. Flyet var noenlunde i rute, men på vei ut av området ble vi heftet litt av forskjellige ting, blant annet gikk det litt tregt i passkontrollen.

Da vi kom ut og skulle ta Bybanen hjem, var det på nippet vi rakk den. Siste bane fra Flesland går nemlig 00.08!

Dette synes jeg er et for dårlig tilbud, og har henvendt meg til Skyss der jeg legger frem mitt syn, men får bare (som antatt) mange byråkratiske unnskyldninger og liten vilje til å gjøre noe med saken.

Og tenk, ett av momentene de bruker, er at Bybanen egentlig ikke var beregnet på flypassasjerer? Det var først og fremst et tilbud til dem som bor langs banen og som ikke skal til flyplassen.

Jeg mener å huske at ett av argumentene for å forlenge banen, var nettopp det at den kunne brukes til flyplassen.

Dette skjønner jeg ingenting av, og jeg vil gjerne at «rette vedkommende» tar tak i dette og lager et fullverdig tilbud, der bane kan brukes i stedet for buss og bil!

Skyss svarer:

Bybanen er bygget for reisende både langs traseen og til/fra endeholdeplass Bergen lufthavn Flesland, og frakter en stadig større andel kollektivreisende i Bergen. Bybanen er ryggraden i kollektivtilbudet vårt, og har stor kapasitet og høy frekvens over store deler av døgnet.

Det vil likevel være tider der Bybanen ikke har et tilbud, som godt etter midnatt på hverdager. Kollektivtilbudet blir dimensjonert innenfor et begrenset budsjett, og det prioriteres ut fra behov. Det er derfor flest avganger på de mest trafikkerte tidspunktene i døgnet.

Dette er ikke unikt for Bergen, og det er flere internasjonale flyplasser som ikke gir tilbud til passasjerer for alle flyavgangene, for eksempel EU-metropolen Brussel. Der er det heller ikke tog eller buss om du ankommer etter midnatt. Bergen er altså ikke den eneste byen der kollektivtrafikken tar seg en pause på nattestid.

Vi ønsker deg gode kollektivreiser, og håper du finner alternative transportmuligheter hvis du skulle ankomme flyplassen etter midnatt igjen.

Vennlig hilsen Camilla Lundberg Berntzen, pressekontakt i Skyss